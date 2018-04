Česko s Plíškovou nikdy neprohrálo. Tlak neřeším, říká

Petra Kvitová a Karolína Plíšková. Hráčky tvořící kostru českého fedcupového týmu, jen málokdy chybí v nominaci Petra Pály. V případě Kvitové se jednalo pouze o loňský rok, kdy absentovala kvůli zraněné ruce. O víkendu budou bojovat o další finálovou účast Česka ve Fed Cupu.

"Vždycky se ode mne v posledních letech samozřejmě čekají body. Není nic úplně příjemného se s tím vypořádat, ale tak to je. Ne vždy to jde úplně odbourat, ale jsou to zkušenosti," prozradila Kvitová, která výrazně pomohla k pěti českým titulům v letech 2011-2016.

Jakmile je v týmu Karolína Plíšková, Česko nikdo nevyřadil. Týmová jednička se však žádného zvýšeného tlaku neobává. "Ten je všude. Je skoro stejný jako na turnajích. Já bojuju jenom s tlakem, co dávám sama na sebe, ostatní tolik neřeším," uvedla.

Petra Kvitová, o čtyři příčky níže umístěná v žebříčku než Plíšková, hraje Fed Cup už od roku 2007, kdy nastoupila do čtyřhry proti Španělsku. "To bylo otrkávání. Teď už si přijdu jako matadorka a beru to trošku víc jako automatiku," řekla. Přiznala ale, že i přes tolik zkušeností, má stále nervy. "Přijde víkend a je to náročné."

Šestadvacetiletá Plíšková poprvé okusila Fed Cup před čtyřmi roky, kdy rozehrávala Kvitovou před finále, právě proti Němkám. "Tenkrát jsem to tak nebrala, ale teď už vím, že mi to hodně dalo. Získala jsem zkušenost do dalších Fed Cupů," uvedla hráčka, která z šestnácti utkání Fed Cupu prohrála pouze tři.

O této týmové soutěži si myslí své. "Řekla bych, že to je trošku nevděčná soutěž. Ne vždycky se to úplně povede. Někdy ten týden vezme tolik, že nejste připraven na turnaje. Ale když se vyhraje, nadšení a euforie lidí okolo je hezká a vzpomínky mám nezapomenutelné," podotkla Karolína Plíšková.