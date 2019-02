Češky mají před sebou duel se silným Rumunskem

Hned na úvod cesty za obhajobou vítězství ve Fed Cupu české tenistky čeká velmi těžký soupeř. V Ostravě se v sobotu a v neděli utkají s Rumunskem v čele s nedávnou světovou jedničkou Simonou Halepovou. Domácí kapitán Petr Pála, který dovedl český tým k šesti triumfům za posledních osm let, se musí v duelu 1. kola obejít bez světové dvojky Petry Kvitové, ale má na rozdíl od loňského finále k dispozici Karolínu Plíškovou.

Aktuálně pátá hráčka světa Plíšková prožívá povedený vstup do sezony. Vyhrála turnaj v Brisbane a na Australian Open prohrála až v semifinále s pozdější vítězkou Naomi Ósakaovou z Japonska.

Plíšková byla hrdinkou posledního vzájemného duelu s Rumunskem. Před třemi lety v Kluži porazila Halepovou i Monicu Niculescuovou a přispěla po boku Barbory Strýcové také k bodu v rozhodující čtyřhře.

Tipovala, že proti ní hostující kapitán znovu nasadí Niculescuovou hrající nepříjemné čopy z obou stran, ale nakonec dostala přednost žebříčkově výše postavená Mihaela Buzarnescuová. "To bude asi hezčí tenis. Je to určitě dobrá hráčka, má nějaký věk, takže zkušená je. Měla dobrý loňský rok. Nechci to nějakým způsobem podcenit, je to levačka, levačky jsou vždycky jiné," řekla Plíšková na adresu své sobotní soupeřky. Buzarnescuová ještě letos nevyhrála ani zápas, v Brisbane, Hobartu i na Australian Open vypadla v prvním kole.

V podobné pozici jako třicetiletá Rumunka je ve dvouhře Kateřina Siniaková. Na všech čtyřech letošních turnajích vypadla v prvním kole, jediné dvě singlové výhry má z kvalifikace v Sydney. Kapitán Pála jí dal pro úvodní dvouhru důvěru mimo jiné proto, že odehrála s Halepovou dva vyrovnané zápasy, z nichž jeden dokázala vyhrát. "Může to být jeden z důvodů. Myslím, že každý je porazitelný. Rozhodl jsem se takhle na sobotu a uvidíme, jak to dopadne," uvedl. V neděli může případně nasadit do dvouhry Markétu Vondroušovou.

Siniaková se chystá na další vyrovnaný duel se světovou trojkou Halepovou. "Očekávám těžký zápas, dlouhý zápas a musím na to být připravena. Věřím, že na ni mám a můžu zvítězit," prohlásila. Zkušenosti z vítězného finále už podle ní nebudou hrát roli. "Už je to daleko. Na finále vzpomínám moc ráda, ale je to nový zápas," poznamenala dvaadvacetiletá Češka.

Siniaková je světovou jedničkou ve čtyřhře a na její úspěšnou spolupráci s Barborou Krejčíkovou může kapitán Pála spoléhat v případném rozhodujícím deblu i v Ostravě. Krejčíková byla poprvé ve fedcupovém výběru loni ve finále jako náhradnice za Plíškovou, ale na kurt se tehdy nedostala.

V sobotu se hrají dvě dvouhry, v neděli zbývající dva singly a čtyřhra. Program v Ostravar Aréně začíná oba dny ve 13:00. Vítězky duelu čeká v dubnu semifinále, v němž narazí na lepšího z dvojice Belgie - Francie. Poražený tým bude v tomtéž termínu 20. a 21. dubna hrát baráž o udržení ve Světové skupině.