Češky míří do baráže Fed Cupu, těsně podlehly Rumunkám

České obhájkyně fedcupového titulu po deseti vítězných prvních kolech za sebou tentokrát vstup do týmové soutěže nezvládly. Tenistkám Rumunska v Ostravě podlehly 2:3 poté, co Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková prohrály rozhodující čtyřhru. Rumunky Irina-Camelia Beguová a Monica Niculescuová, které těsně před Fed Cupem vyhrály turnaj v Thajsku, je porazily 6:7 a dvakrát 6:4.

Předtím v dvouhrách nejprve Karolína Plíšková ve vyrovnaném duelu jedniček podlehla 4:6, 7:5 a 4:6 Simoně Halepové a pak Siniaková v duelu týmových dvojek porazila 6:4 a 6:2 Mihaelu Buzarnescuovou.

Češky tak čeká baráž, kterou budou hrát poprvé od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly do elitní Světové skupiny. Od té doby získaly šest titulů během osmi let včetně toho loňského, ale další letos nepřidají. V dubnu budou muset naopak bojovat o to, aby nesestoupily ze Světové skupiny. Soupeřky se dozvědí v úterý 12. února. Rumunky si zahrají s Francií semifinále.

Plíšková se v duelu s Halepovou nemohla příliš opřít o servis, celkem ho během zápasu sedmkrát ztratila. "Ona můj servis velmi dobře četla, takže jsem neměla tolik přímých bodů, jak jsem zvyklá. Odehrála pár skvělých úderů. Myslím, že hrála výborně," řekla po zápase.

Rozhodující okamžik úvodní sady nastal za stavu 4:4, kdy Plíšková nakupila dvojchybu a další chyby a podruhé v setu o podání přišla. Na returnu vyrovnala ze 40:0 pro Rumunku na shodu a odvrátila i čtvrtý setbol, ale pátou šanci na zisk setu už Halepová proměnila.

Ve druhé sadě se Plíškové skvěle vydařila čtvrtá hra, kdy Halepové bez ztráty fiftýnu sebrala servis. Náskok 4:1 ani následné vedení 5:3 však česká tenistka neudržela a za stavu 5:5 dokonce postupně čelila třem brejkbolům. Kritickou situaci zvládla, všechny brejkboly odvrátila a následně na returnu proměnila hned první setbol.

Na úvod rozhodující sady si obě aktérky čistými hrami vyměnily brejky. Pak ale Halepová odskočila na 5:2. Plíšková její první mečbol odvrátila a snížila na 4:5, ale třetí hráčka světa na druhý pokus utkání dopodávala.

Navzdory porážce byla Plíšková se svým výkonem spokojená, i když při snaze o agresivitu udělala šest desítek nevynucených chyb. "Určitě jsem mohla zahrát líp, ale myslím, že zápas to byl dobrý a měl dobrou úroveň," poznamenala.

Po její porážce potřebovaly svěřenkyně Petra Pály, které získaly šest Fed Cupů za posledních osm let, vyhrát oba zbývající zápasy. První krok udělala ve dvouhře Siniaková, i když podobně jako v sobotu proti favorizované Halepové nezachytila začátek.

Tentokrát s Buzarnescuovou prohrávala 0:3 a v jejích očích se objevily slzy. Pak se ale rozehrála k výbornému výkonu. Skvěle se pohybovala, tlačila od základní čáry a dařilo se jí na síti. Vyhrála pět her za sebou a otočila úvodní set. Ve druhém ani jednou neztratila servis a sama dvakrát získala podání zkušenější Rumunky.

Následně se jako světová deblová jednička postavila do čtyřhry po boku stálé parťačky Krejčíkové, která hrála první fedcupový zápas. Dvojnásobné grandslamové šampionky z loňského roku ale prožily neúspěšnou společnou fedcupovou premiéru. Více než hodinový první set ještě vybojovaly v tie-breaku, ale pak už nevedly. Nedokázaly najít recept především na skvěle hrající Niculescuovou.

Ve druhé sadě Češky hned v prvním gamu prohrály servis a následně si vypracovaly jediný brejkbol, který neproměnily. Také v rozhodující sadě od začátku dotahovaly. Vyrovnaly z 2:4 na 4:4, ale vzápětí ztratily servis Siniakové čistou hrou a Rumunky zápas dotáhly k postupu.