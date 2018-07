Český souboj! Peschkeovou ve finále doplnily Krejčíková a Siniaková

Čtyřhra žen na trávě ve Wimbledonu bude mít po sedmi letech českou šampionku. V sobotním finále se v All Englandn Clubu střetnou letošní vítězky French Open Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková s krajankou Květou Peschkeovou a Američankou Nicole Melicharovou.

V prvním dnešním semifinále vyhrály Peschkeová s Melicharovou 6:3, 4:6 a 7:5 nad kanadsko-čínskou dvojicí Gabriela Dabrowská a Sü I-fan. Siniaková s Krejčíkovou poté zdolaly Polku Alicji Rosolskou a Abigail Spearsovou z USA 7:5 a 6:4.

Čtyřhru ve Wimbledonu naposledy z Češek vyhrála právě Peschkeová. V roce 2011 triumfovala ve dvojici se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou.

Před Peschkeovou slavily deblové vavříny ve Wimbledonu tři Češky. Loni zesnulá Jana Novotná a Helena Suková vyhrály čtyřikrát a ve společném páru uspěly dvakrát. Česká rodačka Martina Navrátilová kralovala v deblu sedmkrát.

V prvním setu byly Peschkeová s o osmnáct let mladší Melicharovou, jež se narodila v Brně a mluví česky, lepší a po dvojchybě Dabrowské sadu získaly. O druhou ale přišly; rozhodla ztráta podání Melicharové v deváté hře.

Rozhodující set začal česko-americký pár brejkem na 2:0. Soupeřky však získaly čtyři gamy za sebou a vedly 4:2 a při podání Peschkeové 40:15. Zkušená česká tenistka si servis udržela a první tři mečboly měly s Melicharovou za stavu 5:4, ale Číňanka servis neztratila. O dvě hry později přišel po výborné obraně a reflexu Peschkeové čtvrtý mečbol, při kterém dala Dabrowská aut.

Dvaadvacetileté Siniaková s Krejčíkovou měly zápas pod kontrolou. V prvním setu vedly 5:2, ale dvakrát nedokázaly set dopodávat a nechaly soupeřky srovnat na 5:5. Pak vzaly Rosolské podání na 6:5 do třetice sadu uzavřely. Ve druhém setu získaly vedení 3:1 a v dlouhém gamu při podání Krejčíkové odvrátily tři brejkboly. Zápas ukončily bez komplikací, na volej Siniakové soupeřky nedosáhly.

Siniaková s Krejčíkovou můžou jako první dámský pár po 15 letech vyhrát čtyřhru na antukovém Roland Garros a ve Wimbledonu v jednom roce. Naposledy to dokázaly Belgičanka Kim Clijstersová s Japonkou Ai Sugijamaovou v roce 2003.

The final beckons...



Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova are one victory away from the #Wimbledon ladies' doubles title after beating Alicja Rosolska and Abigail Spears 7-5, 6-4 pic.twitter.com/GBo6PVlN49