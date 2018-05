Český souboj pro favoritku. Kvitová postoupila do semifinále

Tenistka Petra Kvitová postoupila do semifinále pražského antukového turnaje WTA. V úvodním čtvrtfinále J&T Banka Prague Open si druhá nasazená poradila s krajankou Kateřinou Siniakovou dvakrát 6:3.

Příští soupeřkou Kvitové bude buď turnajová šestka Čang Šuaj z Číny, nebo Italka Jasmine Paoliniová, která se do soutěže dostala jako lucky loser.

"Byl to těžký zápas. Káťa doma hraje výborně, je to bojovnice a ukázala to i tentokrát. Byl to ostrý zápas a jsem spokojená, jak jsem to zvládla," řekla Kvitová, jež na antuce získala na okruhu WTA titul dvakrát a vždy v Madridu.

Světová desítka na úvod prohrála servis, i když vedla 40:15, ale hned si vzala brejk zpátky. "To mě uklidnilo," řekla Kvitová. V sedmé hře ustála nepříjemnou situaci 0:30, a pak udeřila. Vzala soupeřce servis na 5:3 a set získala.

Další podání Siniakové prolomila Kvitové hned v úvodu druhé sady a už měla vývoj pod kontrolou. Za stavu 5:2 sice nedokázala zápas dopodávat do vítězného konce, ale v zápětí při servisu Siniakové proměnila prohozem první mečbol.

"Je tam pár maličkostí, které se dají vystříbřit, ale teď si užiju výhru a soustředím se na semifinále," uvedla Kvitová po duelu trvajícím 70 minut.

Do semifinále zkusí projít také loňská finalistka Kristýna Plíšková. Čeká ji utkání se sedmou nasazenou Mihaelou Buzarnescuovou z Rumunska.