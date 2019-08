Cibulková vynechá US Open, nahrají ji bývalá šampionka

Slovenská tenistka Dominika Cibulková se kvůli zranění levé nohy nezúčastní po Wimbledonu ani US Open. Do hlavní soutěže posledního grandslamu sezony se tak místo ní dostane Ruska Světlana Kuzněcovová, jež v roce 2004 získala v New Yorku jeden ze svých dvou grandslamových titulů.

Třicetiletá Cibulková, které patří v žebříčku 67. místo, naposledy startovala v květnu na Roland Garros, kde vypadla v prvním kole. Vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 se z dalších turnajů musela odhlásit kvůli obnovenému zranění achilovky.

O čtyři roky starší Kuzněcovové aktuálně patří až 153. pozice a bude jednou ze sedmi bývalých šampionek v letošním pavouku US Open, jež začne 26. srpna.