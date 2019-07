Další nezapomenutelná podívaná. Tenisový svět tleská bitvě legend

Těžko v tuto chvíli považovat semifinálový souboj Rogera Federera s Rafaelem Nadalem za předčasné finále letošního Wimbledonu. Ten opravdový vrchol totiž může přijít ve skutečném finále, v němž legendární Švýcar vyzve světovou jedničku Novaka Djokoviče. V pátek byla každopádně k vidění další nezapomenutelná bitva dvou rivalů a kamarádů.

Federer se s Nadalem utkal v All England Clubu poprvé od památného finále v roce 2008. Tehdy uspěl Španěl a získal svůj první wimbledonský triumf. Tentokrát se radoval sedmatřicetiletý osminásobný vítěz travnatého grandslamu.

Byla to skvělá podívaná. Přetahovaná o každý míček plná dlouhých výměn. Takhle vybojoval Nadal důležitý balónek v prvním setu, byť úvodní sadu nakonec prohrál.

Pochopitelně i vítězný Federer předvedl řadu parádních úderů. Takhle se blýskl z bekhendu v závěrečném setu.

Utkání v závěru neuvěřitelně gradovalo. V desátém gamu čtvrtého setu, který byl nakonec poslední v zápase, předvedl Nadal neuvěřitelnou vůli při odvracení Federerových mečbolů a do poslední chvíle živil naději na udržení v utkání.

Federer vyhrál po setech 7:6, 1:6, 6:3, 6:4 a po konci utkání se u sítě dočkal gratulace od svého soupeře.

Nadal svému velkému kamarádovi pogratuloval i na sociálních sítích: "Skvělý zápas a naprosto zasloužené Rogerovo vítězství. Měl jsem nějaké šance, ale Roger byl dnes lepší... Hodně štěstí ve finále. Děkuji za veškerou podporu, jako vždy skvělou. Za rok na viděnou."

Amazing match well deserved win by @rogerfederer I had some chances but... Roger played better. Good luck for the final @Wimbledon 2019. Thanks all for the support. Always fantastic to be here. See you next year! 😘 - Rafa Nadal (@RafaelNadal) 12. července 2019

Bitvu titánů komentovala i řada celebrit a tenisových legend, jako například trojnásobný vítěz French Open Gustavo Kuerten: "Děkuji Rafovi Nadalovi i Rogeru Federerovi za fenomenální zápas. Více než skvělé utkání! Dali jste nám skvělou lekci v zápalu, odhodlání a respektu, který přesahuje tenisové kurty. Epický zápas!"

Thanks @rafaelnadal & @rogerfederer for a fenomenal match!!! More than a great game! You’ve teached a fantastic lesson of effort, commitment and respect beyond courts: a life learning! An epic match at #wimbledon!!! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/l0v6qV0s8k - Gustavo Kuerten (@gugakuerten) 12. července 2019

S gratulací přispěchala i legendární Billie Jean Kingová, která už vyhlíží finálovou bitvu: "Gratulace Rogeru Federerovi, kterého čeká 31. grandslamové finále! A také Novaku Djokovičovi, který bude hrát šesté wimbledonské finále! Bude to úžasný zápas!