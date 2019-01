Austrálii si neužil, na Nizozemsko je ale Rosol připraven

V pozici ostříleného mazáka vstupuje do svého dalšího daviscupového klání tenista Lukáš Rosol. I když se třiatřicetiletý hráč aktuálně nachází mimo první stovku žebříčku ATP, tak je pro českou soupisku stále velmi cenný. Po nevydařené kvalifikaci na Australian Open se nyní představí českým fanouškům v boji proti Nizozemsku.

"V Ostravě jsem tuším posedmé a ještě tři čtyři Davis Cupy bych si klidně zahrál. Bylo by to fajn. Uvidím ale, co zdraví a tělo dovolí," sdělil Lukáš Rosol na setkání s novináři. Právě on by měl být v těžkém souboji s nepříjemným Nizozemskem jedním z tahounů omlazeného českého výběru.

Málokdy se stává, že cenu pro Skokana roku získá hráč s tolika zkušenostmi. Zlepšené výsledky v loňské sezoně byly tím hlavním důvodem, proč ji nezískal klasicky některý z mladých tenistů. "Potěšilo mě to a je pro mě ctí. Kariéru ještě nekončím. Bylo to dáno i tím, že jsem byl zraněný a vypadl jsem ze žebříčku. Ten můj posun byl největší, ale věřím, že to půjde ještě nahoru," neskrýval potěšení český reprezentant.

Když však přišla řeč na Australian Open, moc do smíchu mu nebylo. "Pořád mě nějaké drobné zdravotní problémy trápí. Maličkosti, které mě lehce limitovaly, byly i v Austrálii. Na té úrovni, kdy se hra strašně zrychluje, je limitující. Věřím, že teď už to bude v pohodě," komentoval situaci z prvního grandslamu bývalý šestadvacátý tenista světa.

Následně se rozpovídal o své roli v omlazeném mužstvu. "Když dostanu šanci, tak určitě předvedu, co budu moct, na co moje tělo a momentální výkonnost budou stačit," sliboval. "Ať hraje kdokoliv, ale hlavně ať posbíráme ty tři body. Forma je, relativně si zase zvykám na halu po Austrálii, kde jsem týden nebyl úplně v pohodě. Cítil jsem se po tom cestování unavený, ale teď už to je zpátky zase v těch doufám dobrých kolejích," uvedl Rosol a dal jasně najevo, že je pro něj týmový úspěch prioritou.

Na poslední duel proti Nizozemsku nemá dobré vzpomínky. Po prohře totiž Česká republika vypadla z elitní skupiny Davis Cupu. "Každý Davis Cup je motivace a tím, že jsme s nimi vypadli, je ještě větší. Máme ale za sebou naše diváky, kteří nás budou tlačit. Chceme vyhrát i proto, abychom se dostali do té užší světové skupiny, do toho pavouka, který hraje na konci roku v Madridu," řekl na závěr sebevědomě Rosol.