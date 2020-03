Davisův pohár na Slovensku zahájí Veselý, dvojkou je Rosol

První česko-slovenskou tenisovou daviscupovou bitvu zahájí Jiří Veselý. O postup na listopadový finálový turnaj do Madridu se bude hrát na antuce v bratislavském Národním tenisovém centru a Veselý se v pátek od 16.00 utká s Jozefem Kovalíkem. K druhé dvouhře nastoupí Lukáš Rosol proti Andreji Martinovi. O pořadí zápasů rozhodl los.

V sobotu začne program v 17.30 a první je na pořadu čtyřhra, do které jsou nahlášení Jonáš Forejtek se Zdeňkem Kolářem a slovenský pár Filip Polášek s Igorem Zelenayem. Poté následují souboje jedniček a dvojek týmů.

"Česká republika by do finálového turnaje měla patřit. Uvidíme, jestli se nám to povede, a uděláme pro to maximum. Určitě by to byl úspěch a výborný start nové éry. Bude to těžké, ale pevně věřím, že ty tři body získáme," řekl Veselý.

Veselý je jako 64. hráč světa nejvýše postaveným tenistou utkání a s Kovalíkem, který dostal přednost před Norbertem Gombosem, dosud nehrál. "Nominaci Kovalíka jsem čekal. Důležitá bude moje hra, na tu se budu soustředit," řekl Veselý.

Rosol hrál s Martinem, který si v únoru vylepšil žebříčkové maximum na 93. místo (aktuálně je 95.), třikrát. V roce 2010 měli bilanci 1:1 a předloni český hráč z duelu ve druhé sadě odstoupil. "Nebudu favoritem, ale myslím, že to bude padesát na padesát, a věřím, že po pátku jeden dva body do šatny přineseme," řekl Rosol.

Rosolovi dal kapitán Jaroslav Navrátil pro pátek přednost před Forejtkem. "Oba odehráli kvalitní sparringy, ale Lukáš je zkušenější," uvedl Navrátil.

"Bude to o velmi drobných detailech," řekl po losu slovenský kapitán Dominik Hrbatý. "Všichni máme formu a doufám, že to dáme," řekl Martin.

Se Slováky se tenisté v Davis Cupu utkají poprvé. Ve Fed Cupu Češky všechny čtyři vzájemné duely se Slovenkami vyhrály, z toho třikrát na půdě soupeřek.

"Je to specifický zápas. Cítíme se tady jako doma, ale ani jedna strana nemůže řešit, že jsme kamarádi. Bude to vyrovnané a rozhodne každý bod," řekl Navrátil.

Z kvalifikace postoupí na finálový turnaj, který se bude hrát 23. až 29. listopadu, dvanáct družstev. Jistotu už mají loňští semifinalisté Španělsko, Kanada, Británie a Rusko a držitelé divokých karet Francouzi a Srbové.