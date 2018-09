Navrátil o baráži DC: Máme více zkušeností, věřím ve výhru

Čeští tenisté vyrazili na baráž Davisova poháru do Maďarska, jako již po několikáté, vlakem. Z Prahy vyjel Jiří Veselý s deblistou Romanem Jebavým a v Brně přistoupili Adam Pavlásek s kapitánem mužstva Jaroslavem Navrátilem. Přímo do Budapeště dorazí Lukáš Rosol, který to má z Janova, kde skončil na challengeru ve čtvrtfinále, blíže.

Čeští reprezentanti tradičně jezdí na utkání vlakem, pokud se hraje v Ostravě. Mimo hranice ČR takto vyjeli poprvé. "Netradiční to není, jen to je delší než z Olomouce do Ostravy, ale je to příjemné a pohodlné," sdělil kapitán Navrátil.

"Tým je zdravý, to je podstatné," konstatoval Navrátil. Dokonce i Jiří Veselý, který vynechal US Open, je připravený hrát. "Víceméně je to dobré. Ještě jsem rehabilitoval, pak začal trénovat a noha dobrá," popsal hráč.

Cestu vlakem si zpestřili hraním karet. "Hrajeme o drobné na kafe," řekl Veselý. Na pohodlí si rozhodně stěžovat nemohli, každý měl k dispozici v první třídě dvě sedačky.

Po turnajích na betonu si budou muset hráči zvyknout zpět na antuku. "Doufám, že to bude v pořádku," věří Navrátil. "Kluci mají větší daviscupové zkušenosti a doufám, že to je naše výhoda a výsledek přikloníme na naši stranu. Pevně ve vítězství věřím," vyjádřil se optimisticky v výsledku zápasu.

Česko je favoritem utkání také proto, že Maďarům bude chybět týmová jednička Márton Fucsovics. "Byl jsem v šoku. Dělal jsem si z něj srandu, že by nemusel hrát, a pak vyšla zpráva, že opravdu hrát nebude," pravil na adresu 41. hráče světa Veselý.

Kapitán českého týmu počítá s tím, že jako jednička soupeře nastoupí Attila Balázs, o druhé místo do dvouhry se poperou zbývající hráči. "Nehrají úplně špatně, musíme se mít na pozoru. Jejich výhodou je domácí prostředí. Slyšel jsem, že bývá docela hlučné, ale věřím, že to známe a zvládneme to," vyzdvihl maďarské fanoušky.

Díky reformě systému Davis Cupu v utkání nejde o postup do elitní skupiny. V Budapešti se tak bude bojovat "pouze" o nasazení pro los.