Paráda! Pavlásek porazil Selu a tenisté vedou nad Izraelem 2:0

Čeští tenisté vedou ve druhé divizi Davisova poháru v Ostravě nad Izraelem 2:0 na zápasy a bod je dělí od výhry, která je posune do zářijové baráže o návrat do Světové skupiny. O body se dnes postarali domácí jednička Jiří Veselý a při své daviscupové premiéře ve dvouhře Adam Pavlásek.

Nejdříve na antuce v porubské hale splnil roli favorita Veselý a hráče třetí stovky Edana Lešema porazil 6:0 a 6:1 za necelou hodinu. Pavlásek poté po rozpačitém úvodu dokázal porazit 98. tenistu světa Dudiho Selu 3:6, 6:3 a 6:1.

"První den musím hodnotit dobře. O bodu Veselého jsem byl přesvědčený. Izraelský hráč byl na antuce špatný a bylo to jasný. Adam v prvním setu nechodil do míčů, tak jsem mu řekl, ať je agresivnější, a od půlky druhého setu byl lepší. Na singlovou premiéru odehrál výborný zápas," chválil kapitán Jaroslav Navrátil.

V sobotu začne ve 12:00 čtyřhra, do které Navrátil při losu nahlásil Lukáše Rosola a Romana Jebavého, ale na kurt nastoupí nejspíš dvojice Pavlásek - Veselý. "Adam nás v deblu vždycky podržel a Jirka odehrál výborný zápas, takže všechno nasvědčuje tomu, že by mohli hrát spolu. Ale musíme si sednout," řekl Navrátil.

Izraelci mají do čtyřhry ohlášený pár Jišaj Oliel, Jonathan Erlich. Následovat budou případně zbylé dvě dvouhry, utkání jedniček a dvojek týmů. Veselý (65. v pořadí ATP) se opíral o více než dvousetkilometrovou rychlost servisu a soupeře z třetí stovky žebříčku úderově převyšoval. "Kanára" Lešemovi nadělil za 27 minut. Ve druhém setu se sice víc hrálo, ale Veselý nadále využíval slabého soupeřova bekhendu. Mohl znovu vyhrát s nulou, ale první mečbol nevyužil.

Za stavu 6:0 a 5:0 si tak Lešem poprvé udržel servis. Levou rukou hrající Veselý ale vzápětí zápas po 57 minutách ukončil. "Ale utkání nebylo tak jednoznačné, jak se zdá. Na začátku nervíky určitě byly, ale hnedka jsem získal brejk, dostal jsem ho pod tlak a zůstal jsem celou dobu pečlivý, což byl klíč," řekl Veselý.

Pavlásek, 208. hráč světa, vzal na úvod Selovi servis, ale pak prohrál čtyři hry v řadě a o první set přišel. Postupně se ale zlepšoval a vyrovnaný druhý set rozhodl brejkem v osmé hře. Dobře vstoupil i do rozhodující sady, v které nakonec ztratil jen jeden game a hráče světové stovky porazil poprvé od loňského Wimbledonu.

"Nemám slov. O takové premiéře v daviscupové dvouhře se mi mohlo jenom zdát. Makal jsem a jsem rád, že jsem bod urval," řekl Pavlásek po utkání. Loni v baráži tenisté vedli po úvodních dvouhrách nad Nizozemskem rovněž 2:0, ale prohráli 2:3. Tentokrát doufají, že vedení nepustí. "V hlavě to máme, ale Holandsko bylo o třídu kvalitnější než Izrael a věřím, že tohle dorazíme," řekl Navrátil.

Zápasy evropsko-africké zóny, do které Češi loni sestoupili ze Světové skupiny, se hrají nově pouze dva dny a každé utkání jen na dva vítězné sety. Tenisté začínají v soutěži o "salátovou mísu" novou éru bez bývalých opor Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka, kteří se postarali o tituly v letech 2012 a 2013.

Španělova rekordní výhra

Španělský tenista Rafael Nadal se vrátil na kurty po dvouměsíční přestávce vítězstvím 6:2, 6:2, 6:3 nad Němcem Philippem Kohlschreiberem v utkání čtvrtfinále Davisova poháru. První muž světového žebříčku vyrovnal stav zápasu na 1:1 a díky 23. vítězství za sebou se stal novým rekordmanem slavné týmové soutěže.

Jednatřicetiletý Nadal nehrál kvůli zranění kyčle od lednového Australian Open. Přesto se tento týden dostal na první místo světového žebříčku, poté co jeho švýcarský rival Roger Federer neobhájil loňské triumfy v Indian Wells a Miami.

V Davis Cupu se Nadal představil poprvé od roku 2016 a ve Valencii na oblíbené antuce nedal Kohlschreiberovi šanci. "Samozřejmě je to příjemné. Vyhrál jsem ve třech setech, byl to slušný zápas. Cítím se na antuce dobře," řekl Nadal, jenž se v Davis Cupu rozehrává před svou oblíbenou částí sezony. "Vracet se po zranění není nikdy lehké, ale před vlastními fanoušky to bylo skvělé. Jsem šťastný," dodal.

Nadal si připsal 23. vítězství za sebou v kombinaci dvouhry a čtyřhry a stanovil nový rekord soutěže. Čtyřnásobný držitel "salátové mísy" neprohrál daviscupový zápas od porážky ve čtyřhře v baráži s Itálií v roce 2005. V singlu zaznamenal pozdější šestnáctinásobný grandslamový šampion jedinou prohru ještě o rok dřív v Brně od Jiřího Nováka při svém debutu.

Němcům získal první bod ve Valencii v úvodní dvouhře světová čtyřka Alexander Zverev, jenž splnil roli favorita a veterána Davida Ferrera porazil hladce 6:4, 6:2, 6:2. Španělsko by rádo prodloužilo domácí vítěznou sérii v Davis Cupu na 27 zápasů, naposledy prohrálo v roce 1999 s Brazílií. Rekord drží Itálie s 29 domácími triumfy mezi lety 1949 a 1964.

Vyrovnaný stav 1:1 po prvním dnu je také v Janově, kde Italové hostí Francii. Úřadující šampiony poslal do vedení Lucas Pouille, jenž zdolal 6:3, 6:2, 4:6, 3:6 a 6:1 domácího Andrease Seppiho. Vyrovnání italským barvám zajistil Fabio Fognini vítězstvím 6:7, 6:2, 6:2, 6:3 nad Jérémym Chardym. Duely Světové skupiny se na rozdíl od nižších divizí hrají stále na tři vítězné sety a utkání trvají tři dny, v sobotu je tedy na programu pouze čtyřhra.