Tenisté jsou kompletní, dorazil už i šampion Forejtek

Čeští tenisté jsou před utkáním Davisova poháru v Bosně a Hercegovině v plném počtu. Do Zenice v úterý dorazili vítěz juniorky na US Open Jonáš Forejtek, nově lídr juniorského žebříčku ITF, a Jiří Lehečka. Doplnili tak Jiřího Veselého a další mladíky Tomáše Macháče s Daliborem Svrčinou.

Forejtek a Lehečka přijeli do dějiště zápasu brzy odpoledne a vpodvečer si vyzkoušeli halu. "Při tréninku jsem byl trošku unavený, ale je dobře, že jsme si zahráli. Povrch je tady jiný než na US Open, takže to bylo hodně o zvyku. Je proto dobré, že jsme si zahráli hned po příjezdu," řekl Forejtek na facebooku českého týmu.

V juniorském kombinovaném žebříčku ITF, který se skládá z výsledků dvouhry a čtvrtiny bodů ze čtyřher, vede Forejtek před Japoncem Šintarem Močizukim. Naposledy byl z Čechů juniorskou jedničkou před osmi lety Veselý, současný lídr daviscupového týmu. "Od Jirky se toho tady můžeme hodně naučit," uvedl Forejtek.

V daviscupové nominaci je Forejtek poprvé. "Už jen za nominaci jsem byl moc rád, za to děkuju. Je to obrovská zkušenost. Moc jsem se na to těšil," řekl. Z nedávných úspěchů českých tenistů si nejvíce vybavuje úspěšné pražské finále v O2 areně se Španělskem v roce 2012. "Zápas Štěpánka s Almagrem," připomněl závěrečnou dvouhru, ve které Radek Štěpánek zdolal Nicoláse Almagra 3:1 na sety.

Nyní by mohli osmnáctiletí Forejtek a Macháč, o rok mladší Lehečka a šestnáctiletý Svrčina začít novou českou daviscupovou éru. "To by se mi líbilo, ale musíme ještě hodně trénovat. Snad to odstartujeme," doufal Forejtek.

Vítěz duelu prvního kola evropsko-africké zóny si zajistí účast v kvalifikaci o finálový turnaj v příštím roce.