Děkujeme, Tomáši. Rozloučil se dříč, smolař i "nafoukanec".

Rozhodně to nebylo loučení podle představ jednoho z historicky nejlepších českých tenistů. Tomáš Berdych nemohl udělat tečku za úchvatnou kariérou tenisty s raketou v ruce, své sbohem však oznámil na kurtu, na londýnském Turnaji mistrů. Na úspěchy svého mužského kolegy zavzpomínala i Petra Kvitová s Barborou Strýcovou.

Berdych nikdy neměl nálepku baviče. Když se loučil Štěpánek, který se taktéž zúčastnil londýnského ceremoniálu, český tenis přišel o srdcaře i sympaťáka. S Berdychem to bylo jiné.

S raketou předváděl excelentní vystoupení, byl dříč. Na kurtu by vyplivl duši, rval se o každý balon. Přestože stabilně figuroval mezi nejlepšími tenistky světa, srdce mnohých fanoušků si přesto nezískal. Často kritizován, všeobecně nikterak oblíben. Proč?

Finalistovi Wimbledonu bylo vytýkáno, že se nikdy "neutrhl ze řetězu". Když fanoušek tenisu sleduje Barboru Strýcovou, vidí emoce, výbuchy radosti a absolutně spontánní reakce. Berdych se ve svých projevech kontroloval, držel při zemi.

Skvostné bilance

Celkový projev tenisty, který se neuvěřitelných patnáct let držel mezi stovkou nejlepších hráčů světa, nebyl extrovertní, neburcoval fanoušky, nepředváděl show. Vždy působil trochu rezervovaně, někteří příznivci bílého sportu mu dokonce vyčítali aroganci a namyšlenost.

Jeden z největších tahounů Davis Cupu se navíc téměř po celou svou kariéru pohyboval tak trochu "ve stínu". Přestože řadu let hrdě reprezentoval českou zem a s úchvatnou bilancí sedmnácti výher a dvou porážek by zasloužil metál, nikdy nebyl významně oslavován.

Sledovat debl se Štěpánkem, který si získal všeobecnou oblibu, bylo zábavné, jejich souhra úchvatná. Co se však obliby týče, byl Berdych vždy trochu v pozadí za českým "showmanem".

Nikterak nepřispěla jeho omluva olympiády v Riu, kde se nepředstavila ani Karolína Plíšková. Ta jde ve svém vystupování tak trochu ve stopách Berdycha. Ani ona není miláčkem českého publika, jde si svou cestou.

Ale zpět k rodákovi z Valašského Meziříčí. Jeho největší smůlou byl fakt, že hrát se čtveřicí těch, co se vymykali. S legendami. S "Big four". Být stejnou generací, jako Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič, to musí být k vzteku. Berdych každého z nich dokázal porazit, ne však porážet.

Podobným smolařem jako David Ferrer, který se taktéž v Londýně loučil. Berdych byl čtvrtý na světě, přesto se mu nikdy nepodařilo dostat na tenisový trůn. A co hůř, nikdy se neradoval ze zisku grandslamu, což je pro tenistu nejvíc. Škoda, čtyřiatřicetiletý hráč by si tuto třešničku na dortu bezesporu zasloužil.

After a career so full of success, it's that match-winning moment Tomas will miss the most...@tomasberdych #NittoATPFinals pic.twitter.com/xR7WIOas5q