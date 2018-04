Deset výher? Asi bych měla v sobotu začínat, smála se Kvitová

Po pomalejším rozjezdu tenistka Petra Kvitová rychle umlčela zaplněné německé tribuny. Na antuce v hale ve Stuttgartu nedala šanci Julii Görgesové, které povolila během hodinového představení jen pět her a vylepšila si unikátní bilanci v úvodních zápasech Fed Cupu na deset výher.

"To je hezký. Nestihla jsem se nad tím zamýšlet, proč to tak je, a asi ani nebudu. Já to tak vezmu. Asi bych měla pořád začínat," usmála se Kvitová po výhře 6:3 a 6:2, díky které vedly Češky v semifinále soutěže nad Německem 1:0.

Görgesovou porazila ve Fed Cupu prakticky na stejném místě podruhé. Před šesti lety ale vyhrála ve vedlejší hale na tvrdém povrchu a až po velkém boji 10:8 ve třetím setu. Tehdy němečtí fanoušci vytvořili v ochozech bouřlivou atmosféru. "Čekali jsme peklo i teď, ale v porovnání s Prahou to peklo moc není," řekla Kvitová.

Osmadvacetiletá česká hráčka tentokrát neumožnila obecenstvu dostat se do varu. "Jen když jsme se vracely na kurt, tak párkrát spustili snad úplně všichni," řekla tenistka, která od stavu 1:3 v prvním setu vyhrála pět her v řadě a do konce utkání už ztratila jen dva gamy. "Vnímám hlavně české diváky. Patří jim velký dík," chválila.

V hledišti už tradičně při fedcupovém zápasu nechyběli ani její rodiče. "Je super, že naši jezdí všude. Jsou prostě věrní fanoušci," vyzdvihla Kvitová.

Klíčem k jednoznačné výhře byl return. Zpočátku se nemohla do úderu trefit, ale pak využila šanci. Görgesové nešlo první podání, při druhém udělala Kvitová krok do kurtu a dala ránu. "A začalo se to překlápět na mou stranu. Ona byla pod tlakem, jak na to neměla čas, začala kazit a já se postupně rozehrála," přikývla Kvitová.

Čekala náročný zápas, jelikož světová jedenáctka Görgesová je ve formě. Minulý týden hrála na americké antuce finále v Charlestonu a ve Stuttgartu už v minulosti vyhrála turnaj WTA. "Čekala jsem, že to bude natěsno, ale jak jsem se dostala nahoru a ona byla trošku dole, tak to vydrželo. Každopádně to hodně potěší, protože víme, že každý zápas tady bude strašný boj," řekla Češka.

Ráno si Kvitová zapomněla v hotelu zápasové ponožky. "To se mi nestává," řekla. Že jí kus oblečení chybí, zjistila hned po příjezdu do haly. Tým ale ponožky dovezl. "Asi bych to zvládla, ale nechtěla jsem nic podcenit. Tréninkové mi občas sklouzávají dolů. Byla bych nervózní a musela bych je pořád vytahovat. Zvládlo se to naštěstí dobře," uvedla Kvitová a těšila se na koláčky, které do Německa hráčkám přivezla maminka Barbory Strýcové. "Mám ráda tvarohové," dodala.