Djokovič si poradil s Millmanem a je v semifinále US Open

Třináctinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič je pojedenácté v semifinále US Open. Srbský tenista ukončil ve čtvrtfinále překvapivou cestu Johna Millmana a Australana porazil po setech 6:3, 6:4 a 6:4.

Poslední semifinalistkou dvouhry žen se stala loňská finalistka Madison Keysová. Domácí hráčka díky útočnému pojetí zdolala Španělku Carlu Suárezovou 6:4 a 6:3.

"Hráli jsme skoro tři hodiny, je půlnoc, takže to byl dobrý test v náročných podmínkách. John si zaslouží uznání. Je to bojovník a má za sebou parádní turnaj," řekl Djokovič o Millmanovi, který v osmifinále vyřadil Rogera Federera.

