Dort i zpěv. Kvitovou v zámoří překvapili narozeninovou oslavou

Je už tradicí, že česká hráčka Petra Kvitová slaví narozeniny v zámoří. Na turnaji v Indian Wells ji v pátek překvapili pořadatelé, kteří tenistku potěšili přáním i netradičním dortem. Světová trojka tak měla devětadvacáté narozeniny příjemné, přestože je neslavila doma.

Termín turnaje v Kalifornii vychází právě na velký den české hráčky, která bude zahajovat svůj tenisový program v sobotu proti domácí hráčce Venus Williamsové. Na toto utkání se těší nejen americké publikum, mělo by jít o velmi atraktivní zápas.

Už podeváté Kvitová slaví narozeniny právě v Indian Wells a ani tentokrát se to neobešlo bez překvapení a oslavy. Pořadatelé BNP Paribas Open si pro českou tenistku připravili malou oslavu s balónky a veselým dortem ve tvaru smajlíka. Nechyběla ani narozeninová píseň "Happy birthday to you".

"Dobrou noc ode mě a mého narozeninového dortu," napsala tenistka potěšeně pod snímek, kde se originální dobrotou pochlubila.