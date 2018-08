Drtivá prohra. Serena Williamsová utrpěla největší debakl kariéry

Američanka Serena Williamsová utrpěla na turnaji v San Jose nejdrtivější porážku v kariéře. Bývalá světová jednička a vítězka 23 grandslamů uhrála proti Johanně Kontaové jediný game a britské tenistce po 51 minutách utrápeného vystoupení podlehla v prvním kole 1:6, 0:6.

Domácí favoritka si v úvodním gamu Silicon Valley Classic udržela servis, ale dalších 12 her už patřilo Kontaové, bývalé světové čtyřce a aktuálně 48. hráčce žebříčku. Williamsová se v něm po mateřské pauze vyšplhala už na 26. příčku.

"Ve druhém setu hrála fakt dobře. A v prvním setu jsem nebyla dost důrazná, takže jí rostlo sebevědomí a zápas jasně ovládla," řekla šestatřicetiletá Američanka, jež před necelými třemi týdny hrála finále Wimbledonu. Kontaová na londýnské trávě vypadla ve druhém kole.

.@JohannaKonta was simply sensational against Serena Williams in her @MubadalaSVC opener!



Sets up showdown against Kenin in second round--> https://t.co/q8T8hkm2CJ pic.twitter.com/rF3nFbzMQW