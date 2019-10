Dvě Češky a obhájkyně. Kdo doplní elitní sedmičku?

Prestižní Turnaj mistryň je za rohem, vyvrcholení tenisového kalendářního roku odstartuje za pár dní. Hostitelem je čínský Šen-čen, do kterého zavítá osm tenistek. Sedm aktérek si už účast zajistilo, zbývá poslední místo. Kdo na něj může dosáhnout?

Právo na start v závěrečném okruhu WTA má kromě Petry Kvitové a Karolíny Plíškové i loňská vítězka Elina Svitolinová a aktuální jednička Ashleigh Bartyová. Vedle těchto hráček se představí Naomi Ósakaová, Simona Halepová a Biancu Andreescuovou. Jediné volné místo zbývá, boj o něj svádí hned tři tenistky. Dvě mají situaci ve svých rukou, třetí čeká na jejich zaváhání.

Obhajovat bude Svitolinová, Ukrajinka však až do středy neměla účast jistou. V letošní sezóně se jí zdaleka nedaří tak, jako v té minulé. Svou loňskou krasojízdu vyšperkovala titulem ze Singapuru, když vyhrála všech svých pět zápasů. Zatímco v roce 2017 vyhrála pět titulů, v roce 2018 triumfovala čtyřikrát, v roce 2019 se zatím neprobojovala ani do jednoho finále. Účast na očekávaném turnaji pětadvacetileté rodačce z Oděsy zajistila především semifinálová účast na Wimbledonu a US Open, kde "nasbírala" hodně bodů.

Tři adeptky

O poslední místenku na WTA Finals se bojuje v Moskvě. Tam jsou ve hře Kiki Bertensová a Belinda Bencicová. Třetí adeptka je pak Serena Williamsová, aktuálně osmá nasazená Američanka však od US Open nehraje, souboj tam může sledovat pouze na dálku.

O poslední místo na prestižním turnaji má podle všeho zájem. Hrát bude, pokud se Bertensová nebo Bencicová nedostanou v Moskvě do finále. V opačném případě se osmatřicetiletá hráčka na závěrečné akci sezóny nepředstaví.