Famózní obrat Plíškové! Odvrátila mečboly a vyřadila Williamsovou

Tenistka Karolína Plíšková odvrátila v utkání se Serenou Williamsovou čtyři mečboly a americkou hvězdu porazila ve čtvrtfinále grandslamového Australian Open 6:4, 4:6, 7:5. Ve svém prvním semifinále v Melbourne se střetne s loňskou vítězkou US Open Naomi Ósakaovou z Japonska.

Plíšková doplnila v semifinále letošního Australian Open Petru Kvitovou. Dvě Češky jsou v grandslamovém semifinále poprvé od Wimbledonu v roce 2014, kdy Kvitová porazila v boji o finále Lucii Šafářovou a celý turnaj pak vyhrála.

Plíšková i Kvitová mají šanci stát se po Australian Open světovou jedničkou. Plíšková musí turnaj vyhrát a Kvitová skončit lépe než Ósakaová. Set a půl Plíšková proti Williamsové výborně podávala a po brejku v páté hře druhé sady mířila z výhrou. Sedminásobná vítězka Australian Open ale přidala na agresivitě, mnohem lépe returnovala, Plíšková začala ztrácet a o druhý set přišla.

V rozhodující sadě už prohrávala 1:5 a při podání Američanky čelila mečbolu. Dokázala ale soupeřku dostat do úzkých a ztrátu utkání odvrátit. Williamsová si navíc při výměně podvrkla levý kotník, ošetření si ale nevyžádala a hrála dál. Vzápětí udělala dvojchybu, Plíšková brejkbol využila a nastartovala velký obrat.

Češka snížila na 4:5 a při svém podání se třikrát ocitla míč od prohry. Všechny mečboly znovu zahnala, mimo jiné i forhendem, který spadl na čáru. Za stavu 6:5 podávala na výhru a po dvou hodinách a deseti minutách duel ukončila.

"Už jsem se viděla v šatně, protože Serena hrála moc dobře a ve třetí sadě jsem nejdřív neměla moc šancí. Řekla jsem si, zkus to ještě vyhrát, využila jsem šance, které přišly a je to teď neuvěřitelný pocit," zářila Plíšková v rozhovoru na kurtu. O postup do finále bude hrát s Ósakaovou hned ve čtvrtek. "Budu připravena. Je nebezpečná, ale není nikdo nebezpečnější než Serena," řekla Plíšková.