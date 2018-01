Federer: Australian Open vyhraje Zverev. Dělá všechno správně

Tenisoví fanoušci už se nemohou dočkat, až si v kalendáři odškrtnou patnáctý den tohoto měsíce. Přesně v půlce ledna totiž vypukne Australian Open v Melbourne. Letošní ročník má několik favoritů, jedním z nich je i Alexander Zverev. Toho do této role pasoval jeho soupeř Roger Federer, jenž mladého Němce označil za bezchybného hráče.

Stejně jako v předešlých letech, i letos bude první tenisový grandslam hojně sledovaný. Tentokrát ale možná přijde o ty největší hvězdy. Andy Murray, Rafael Nadal či Novak Djokovič totiž bojují se zraněními. Především u prvního jmenovaného se mocně spekuluje o tom, že slavný turnaj nestihne.

Kdo je ale už nyní na tradiční soutěž připraven, to je dvacetiletý talent Alexander Zverev a Roger Federer, obhájce loňského titulu. Oba momentálně bojují v rámci soutěže smíšených reprezentačních dvojic na Hopmanově poháru a pravděpodobně se spolu utkají i v samotném finále.

A právě tito dva tenisté by měli být největšími favority na zisk triumfu i v Melbourne Parku. Sám Federer navíc pasoval Zvereva do role toho, kdo má největší šanci uspět. "Myslím si, že každým rokem bude na úrovni grandslamu silnější a silnější. Na Australian Open bude hodně těžké ho porazit. Myslím si, že vše, co dělá, tak dělá správně," vychválil osminásobný vítěz Wimbledonu a jeden z nejlepších hráčů všech dob svého konkurenta.

Dokážu toho mnohem více, tvrdí Zverev

Slova "švýcarského Maestra" skutečně mají něco do sebe. Zverev měl skvělou minulou sezonu, ve své krátké kariéře dokázal vydělat svými výkony již přes sedm milionů dolarů a v listopadu minulého roku se dostal na fantastické třetí místo světového žebříčku.

Za svůj největší úspěch ale považuje rodák z Hamburku hlavně finálové vítězství nad Novakem Djokovičem, kterého zdolal na římské antuce. "To bylo něco, co jsem fakt nečekal. Bylo to na antuce, což je povrch, na kterém ostatní hráči dlouho vládli," uvedl Zverev. "Věděl jsem, že dokážu porazit i ty nejlepší, ale právě na antuce jsem to nikdy nedokázal. Byl to asi nejúžasnější turnaj," dodal.

Hvězdný mladík dokázal ovládnout už dva tituly Masters a právě grandslam by měl být dalším krokem na jeho vzestupu na vrchol. "Když mi bylo osmnáct, byl jsem na 80. místě žebříčku. Teď už jsem čtvrtý, ale to není můj strop. Stále se chci zlepšovat, protože toho mohu dostáhnout mnohem více," uzavřel Sascha.

Tak co myslíte, dokáže německý benjamínek Australian Open ovládnout?