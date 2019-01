Federer byl z Williamsové byl na kurtu nervózní

Byl to jednoznačný hit celého týdne. Zápas Švýcarska a USA na Hopmanově poháru svedl proti sobě dvě hrající tenisové legendy. Na jedné straně stál Roger Federer, proti kterému se v duelu smíšených dvojic postavila Američanka Serena Williamsová, která soupeře znervózňovala. Fenomenální Švýcar ale situaci ustál a radoval se z důležité výhry.

Když se oba na kurtu objevily, přišlo s nimi neuvěřitelných 43 grandslamových titulů, které mají na kontě. Hopmanův pohár, který v australském Perthu tradičně startuje tenisovou sezonu a zve si na turnaj vybrané smíšené páry, svedl proti sobě Švýcarsko a Spojené státy americké. Nejednalo by se o nic výjimečného, proti sobě by se však nesměly postavit dvě žijící legendy bílého sportu.

Až na sklonku jejich kariér se jako soupeři utkali Švýcar Roger Federer, který ovládl v kariéře dvacet grandslamů, a Američanka Serena Williamsová, jež vyhrála ještě o tři trofeje víc z turnajů velké čtyřky. Oba jsou odborníky považování za nejlepší hráče tenisu v historii. Australské publikum si tak vychutnalo parádní svátek, když si jako soupeři zahráli smíšenou čtyřhru.

Z velmi sledovaného souboje vyšel vítězně Federer, který po boku krajanky Belindy Benčičové vyhrál ve dvou setech 4:2 a 4:3 (3), které jsou na Hopmanově poháru speciálně zkrácené. S hvězdnou Serenou si udělal po zápase selfie, jež obletělo celý svět. Jak sám po zápase přiznal, z Američanky měl v průběhu zápasu nahnáno. "Na returnu jsem byl nervózní. Všichni mluví o jejím servisu a viděl jsem, proč tomu tak je. Servírovala úžasně, protože jsem nemohl číst její podání," řekl 37letý Švýcar.

Komplimentů od soupeřky se následně dočkal i Federer. "Byla to zábava. Je super, že se nám podařilo se setkat na sklonku našich kariér," netajila se Williamsová. "Tenhle člověk je skvělý, a to jak na dvoře, tak mimo něj. Myslím, že jeho servis je nedoceněný. Je zabijácký a nemůžete ho přečíst. Viděla jsem ho po celou dobu kariéry a nikdy jsem nevěděla, jak úžasné to bylo," prohlásila Američanka.

Skvělá forma obou znamená, že budou opět patřit do nejužší špičky favoritů pro nadcházející Australian Open. Zda by mohl přidat další trofej ke svým dvaceti, odpověděl Federer diplomaticky - a jak je jeho zvykem - i gentlemanským způsobem. "Myslím, že se právě teď snažím udržet a ujišťuji se, že zůstanu zdravý a fit. Tam v Melbourne přijdou dobrá řešení a správná rozhodnutí ve správný čas," uzavřel Švýcar.