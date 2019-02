Federer: Být opět světová jednička? Téměř nemožné

Jeho kariéra se blíží ke konci. Kdy odehraje poslední zápas, už sám naznačil. Švýcarská tenisová legenda Roger Federer tuší, že se ve zbytku kariéry světovou jedničkou nestane. Raději se chce soustředit na grandslamy a vyhrát ještě jeden turnaj, aby dovršil stovku získaných titulů. Letos se vrátí i na antukové dvorce.

Roger Federer oslaví letos v srpnu 38. narozeniny. Z hlediska tenisu jde o sportovního důchodce. Mnozí v jeho věku hrají už pouze čtyřhru. On však stále prohání mladší protivníky, byť ví, že už jim dlouho konkurovat nemůže. "Mladí se derou nahoru, jsou běhaví a hodně riskují. Pokusím se zůstat mladý alespoň v hlavě," zažertoval na svou adresu legendární Švýcar.

Momentálně Federer nabírá síly na nadcházející turnaje na tvrdém povrchu. Po startu v Dubaji ho čekají prestižní podniky v americkém Indian Wells a Miami. Momentálně je šestý. Jak se dostat zpět vrchol, už ale nepromýšlí "Být opět světová jednička? To už bude téměř nemožné. Jsem starší, hraju méně turnajů. Raději budu někde níž a uhraju nějaké dobré výsledky grandslamu nebo vyhraju turnaj než se honit za žebříčkem," vyslovil své cíle Federer, který v kariéře doposud vyhrál 99 turnajů na okruhu ATP a čeká na vysněnou stovku.

Švýcar letos do svého programu zařadil i antuku, kterou předchozí tři sezony vynechával. Představí se tedy i na turnaji v Paříži, který ovládl v roce 2009. "Doufám, že nebudu cítit tlak. Francouzští fanoušci tenis milují. Mé vítězství bylo jedno z největších v mé kariéře," zavzpomínal na jediný triumf v Paříži Federer, díky němuž zkompletoval kariérní grandslam.

Zda by na něj mohl po deseti letech navázat, na to raději nechtěl ani pomyslet. "Řekl bych, že ano, ale potřeboval bych štěstí, dobrý los a start do turnaje. Chtěl bych říct, že tenhle turnaj budu hrát hlavně pro zábavu a pak uvidíme, co se stane," podotkl Federer. Zároveň tak podpořil myšlenku, že letošní sezona bude pravděpodobně jeho poslední s rozlučkou na domácí půdě v Ženevě při švýcarském Laver Cupu, kam odjel propagovat letošní ročník této týmové soutěže.

Stále víc mu totiž konec kariéry připomínají nejen novináři, ale i jeho děti, zejména devítileté dcery. "Pořád mi říkaly, ať jdu s nimi lyžovat, ale já musel stále odpovídat, že nemůžu, že se bojím, abych se nezranil. Úplně vidím, jak to bude po konci kariéry naopak. Budu prosit já je, aby šly se mnou, ale obě budou říkat 'ne, už zase?'," předpovídá s úsměvem švýcarský tenisový fenomén.