Federer: Já, a favorit? US Open vyhraje Nadal nebo Djokovič

Tenisoví fanoušci odpočítávají poslední dny do startu slavného turnaje US Open. Bookmakeři zase začínají tipovat, kteří hráči dojdou až do finále a důležitý grandslam vyhrají. Jedním z favoritů je švýcarská legenda Roger Federer, on sám si však na nejlepší možné umístění nevěří.

Momentálně probíhá kvalifikace, 27. srpna propukne poslední tenisový grandslam této sezony naplno. Fanoušci se na blížícím US Open mohou těšit na všechny hlavní hvězdy, mezi kterými nebude chybět ani Švýcar Roger Federer. Muž, který tento podnik už pětkrát ovládl.

Sedmatřicetiletý borec je považovaný za jednoho z hlavních favoritů i letos, on sám si ale na zisk trofeje nevěří. V New Yorku podle něj uspěje jeden z dvojice Rafael Nadal - Novak Djokovič. Právě druhý jmenovaný jej porazil v nedávném finále v Cincinnati.

"Bude to velká zábava a podle mě jsou oni dva největší kandidáti na zisk trofeje. Bude to vzrušující závěr sezony. Jsem rád, že se dal Novak do kupy. Výborně ale hrají také Miloš Raonič, Stan Wawrinka a Kei Nišikori. V minulých měsících nám hodně chyběli," řekla sympaticky nasazená dvojka.

Přesto se ale předem nevzdává a chce svým příznivcům nabídnout skvělý tenis. "Jsem šťastný z toho, jak se mi momentálně daří, ale jak jsem řekl, favoriti budou Novak a Rafa. Věřím však, že budu mít dost energie a po deseti letech tam opět udělám dobrý výsledek," podotkl.

Na grandslamu bude ostře sledovaná také ženská kategorie, v níž se čeští fanoušci těší především na výkony nasazené pětky Petry Kvitové a osmičky Karolíny Plíškové. Vůbec největší favoritkou bude Simona Halepová, vítězka letošního French Open.