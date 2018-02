Švýcarský tenisový fenomén Roger Federer je po pěti letech opět světovou jedničkou a ve věku 36 let a šest měsíců zároveň i nejstarší v historii. Po postupu do semifinále turnaje v Rotterdamu vystřídá v čele žebříčku momentálně zraněného Španěla Rafaela Nadala.

"To, čeho jsem dnes dosáhl, je pro mě pravděpodobně to nejdůležitější. V mém věku to znamená o to více tvrdé práce. A o to více vytrvalosti," řekl na kurtu po dlouhých ovacích fanoušků.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz Federer v minulém týdnu přijal od pořadatelů halového turnaje v Rotterdamu divokou kartu s jediným cílem: projít nejméně do semifinále a dobýt znovu tenisový trůn. Dnes se mu to povedlo poté, co porazil domácího Nizozemce Robina Haaseho 4:6, 6:1 a 6:1.

Až v pondělí ATP nový žebříček zveřejní, zahájí na první pozici Federer celkově rekordní 303. týden. Naposledy pořadí vévodil na konci října 2012, poprvé pak už před čtrnácti lety, v únoru 2004.

Dosud nejstarší jedničkou byl v sezoně 2003 tehdy třiatřicetiletý Andre Agassi. Ještě jeden rekord si dnes rodák z Basileje připsal: pět let a 106 dnů je totiž historicky nejdelší pauza mezi kralováním jednoho tenisty.

Letos Federer ještě neprohrál. Na okruhu ATP už má deset vítězných zápasů, včetně Hopman Cupu dokonce čtrnáct. Na turnaji v Rotterdamu může navíc vybojovat už 97. titul ve dvouhře.

"Děkuju svému týmu, manželce i dětem - bez vás všech by tohle všechno nebylo možné," dodal Federer, ale tentokrát slzy zadržel. Na rozdíl od Melbourne, kde ho fanoušci před necelým měsícem při převzetí trofeje na Australian Open dojali ještě víc.

V semifinále ho v sobotu bude čekat buď Ital Andrea Seppi, nebo Rus Daniil Medveděv. Do hry v Nizozemsku už nezasáhne česká jednička Tomáš Berdych, neboť onemocněl.

Nadal, jenž celkem strávil na prvním místě žebříčku 166 týdnů, se stále zotavuje ze zranění kyčle, kvůli němuž vzdal čtvrtfinále Australian Open. Vrátit na kurty se chce až v přespříštím týdnu na turnaji v Acapulcu.