Federer má stou výhru na Australian Open

Přes čtyři hodiny bojoval Roger Federer o sté vítězství na Australian Open. Šestinásobný vítěz turnaje byl s domácím tenistou Johnem Millmanem dva míčky od prohry, ale uspěl v supertie-breaku a postoupil do osmifinále. Stovky vyhraných zápasů dosáhl osmatřicetiletý Švýcar jako první hráč již na druhém grandslamu, ve Wimbledonu má ještě o jednu výhru více.

"Díky bohu, ještěže se hrál supertie-break, jinak bych prohrál," řekl vyčerpaný Federer v rozhovoru na kurtu po vydřeném vítězství 4:6, 7:6, 6:4, 4:6 a 7:6. Připomněl tak nové pravidlo zavedené od loňska, že v případě pětisetového zápasu v Melbourne se za stavu 6:6 hraje do deseti bodů místo tradičních sedmi.

Fenomenální Švýcar totiž v supertie-breaku prohrával 4:8, ale na rozdíl od soupeře už nechyboval. Počkal si trpělivě na své šance. Zůstal tak ve hře o 21. grandslamovou trofej, z Australian Open o sedmou. Tamní bilanci má po dnešku 100:14. Od premiéry v roce 2000 byl vždy minimálně ve třetím kole, do osmifinále na grandslamech prošel Federer potřinácté za sebou.

Třicetiletý Millman, jemuž v žebříčku patří 47. místo, sehrál před domácími fanoušky skvělý zápas. Sebevědomí mu dodala výhra nad Federerem na US Open v roce 2018. Legendu dostal i dnes mnohokrát do úzkých, ale na druhé čtvrtfinále na grandslamu právě po předloňském turnaji v New Yorku nedosáhl.

Federer šťastným závěrem odvrátil další překvapení, kterých se dnes na Australian Open zrodilo několik. Vypadli totiž vítěz posledního Turnaje mistrů Řek Stefanos Tsitsipas nebo v ženském pavouku bývalé šampionky Serena Williamsová, v posledním duelu kariéry Caroline Wozniacká i loňská královna Naomi Ósakaová.

V osmifinále čeká Federera Maďar Márton Fucsovics.