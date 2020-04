Federer, Nadal i Djokovič. Elitní tenisté založí speciální fond

Tenisté z hloubi světového žebříčku se podle všeho mohou v těžké situaci způsobené pandemií koronaviru těšit na finanční pomoc od největších hvězd. Z iniciativy tria idolů Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera se připravuje vznik speciálního fondu, na jehož prostředky by se měli složit elitní tenisté spolu s pořadateli grandslamových turnajů a organizací ATP.

První hráč světa Djokovič coby šéf hráčské asociace se s příslušnou žádostí obrátil na kolegy dopisem. Tenisová sezona je momentálně přerušená nejméně do 13. července.

"Jsme toho názoru, že se musíme semknout a těm hráčům pomoct. Mnozí z nich přemýšlejí o tom, že s profesionálním tenisem skončí, protože prostě finančně nepřežijí," citoval francouzský list L'Equipe z Djokovičova dopisu. "Musíme se pokusit o ně o všechny postarat. Oni jsou základ tenisu a základ profesionálního sportu," pokračoval.

Cílem hvězdného tria je nashromáždit částku přes čtyři miliony dolarů (100 milionů korun). Z ní by měl každý hráč od 250. do 700. místa světového žebříčku obdržet zhruba 10 000 dolarů.

Na celkovou sumu by se podle představ předkladatelů návrhu složili hráči z první stovky pořadí dvouhry a dvacítka nejlepších deblistů. Jejich příspěvky by se měly pohybovat od 5000 do 30 000 dolarů a dát dohromady jeden milion. Od každého ze čtyř pořadatelů grandslamových turnajů si Djokovič a spol. slibují půl milionu dolarů, milion by měla přidat organizace ATP.