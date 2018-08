Federer oznámil konec kariéry, chce se loučit doma v Ženevě

Kariéra tenisového elegána se blíží ke konci. Švýcar Roger Federer (37) nastínil, kde by chtěl odehrát poslední profesionální zápas. V rozhovoru pro francouzský deník L'Equipe připustil, že rozlučka bude příští rok v jeho rodné zemi, konkrétně v Ženevě, kde by se měl odehrát další ročník Laver Cupu - souboj mezi týmy Evropy a světa.

Vše se dělá pro jeho parádní rozlučku s kariérou. Švýcarský tenista Roger Federer velmi pravděpodobně odehraje v roce 2019 svou poslední tenisovou sezonu a všichni okolo tohoto sportu mu chtějí udělat grandiózní rozlučku, která by se měla uskutečnit v jeho rodné zemi. Hostitelským městem bude Ženeva, kde se odehraje třetí ročník Laver Cupu, a naváže tak na Prahu z loňského září a americké Chicago z letoška.

Důvody jsou prosté. Roger Federer byl největším iniciátorem nově vzniklé tenisové soutěže a on sám ví, že se jeho kariéra blíží ke konci, tak proč se s ním nerozloučit u něj doma a uspořádat mu tam "večírek na rozloučenou". "Když vyšlo najevo, že má Ženeva zájem hostit Laver Cup, tak jsem ihned začal snít o tom, že by se jednalo o něco neuvěřitelného pro konec mé kariéry," prohlásil Federer.

Když už rozlučka, tak pořádná. Vítěz dvaceti grandslamů a šesti Turnajů mistrů ihned začal spřádat plány pro svůj odchod. "Pokusím se mluvit se všemi možnými hráči, abychom měli co nejlepší tým," odtajnil své plány Federer. Vedle něj by se na jeho přání měli objevit všichni hráči, kteří společně s ním určovali ráz světového tenisu - Španěl Rafael Nadal, Srb Novak Djokovič, Brit Andy Murray či jeho krajan Stan Wawrinka.

Známo už je i datum případného Federerova loučení. Třetí ročník Laver Cupu mezi týmy Evropy a světa se uskuteční od 20. do 22. září v roce 2019. Pro Švýcara by to byla jednoznačná satisfakce za vše, co dokázal v průběhu své kariéry. "Do Ženevy, která tenis miluje, bychom přinesli skutečně skvělou podívanou," rozplýval se 37letý tenista nad svým snem. "V každém případě budu dělat to nejlepší, co umím," dodal vzápětí.