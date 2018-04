Federer pod palbou kritiky. Hraje jen tam, kde chce, tvrdí Tiriac

Tenisový svět zasáhla netradiční kritika, Ion Tiriac se totiž opřel do Švýcara Rogera Federera. Majiteli madridského Masters se nelíbí, že si momentálně druhý hráč světového žebříčku vybírá, kde chce hrát, a opět se nezúčastní jeho prestižního podniku. Takové chování je dle něho naprosto nepřípustné. Příznivci tyto ostré výroky odsoudili.

Člověk by řekl, že Roger Federer nemůže mít díky skvělé kariéře, která nemá v novodobé tenisové historii konkurenci, žádné odpůrce. Opak je však pravdou. Do švýcarské legendy se nyní opřel Ion Tiriac.

Bývalému rumunskému tenistovi, jenž si zkusil také kariéru hokejisty a nastoupil v dresu národní reprezentace na zimních olympijských hrách v Tokiu, se nelíbí, že si Federer vybírá pouze turnaje, na nichž chce nastupovat. Rodák z Basileje totiž ohlásil, že stejně jako loni vynechá celou antukovou část sezony, včetně turnaje Masters v Madridu. Právě tento podnik Tiriac vlastní a Federerova neúčast mu značně ubírá na zisku z prodaných vstupenek.

"Roger Federer je rozhodně nejlepším hráčem, ale nechová se správně. Nemyslím si, že jeho přístup je férový. Vybírá si jen ty turnaje, na kterých chce hrát," uvedl vítěz French Open z roku 1970.

Osmasedmdesátiletý miliardář zároveň zdůraznil, že v jiných sportech by si Federer s takovými způsoby neškrtl. "V jiných sportech by se tohle nestalo. Představte si, že by třeba Lewis Hamilton pětkrát vyhrál Velkou cenu formule 1 a pak by řekl, že už se dalších závodů nezúčastní," dodal.

Tiriacova slova následně pobouřila všechny příznivce osminásobného mistra slavného Wimledonu. Ti na ostrou kritiku reagovali tím, že si jejich oblíbenec nedělá pauzy mezi jednotlivými turnaji schválně, nýbrž nutně potřebuje čas na regeneraci.

A názory stoupenců mají něco do sebe, vždyť Federerovi už bylo šestatřicet let, a už jen to, že stále pokračuje ve své kariéře, je úctyhodné. Dalším kláním, na němž ho budou moci tenisoví nadšenci vidět, bude Halle. Právě na německé trávě začne sympatický Roger druhou polovinu sezony, v níž se bude snažit o návrat na pozici světové jedničky.