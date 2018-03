Federer přepouští pozici světové jedničky Nadalovi.

Švýcarský tenista Roger Federer prohrál na Masters v Miami senzačně ve druhém kole s Australanem Thanasim Kokkinakisem a přijde o post světové jedničky. Do čela se vrátí Rafael Nadal, jenž stále kvůli zdravotním problémům nehraje.

Šestatřicetiletý Federer neobhájí na Floridě body za loňský titul. Navíc ztratil ze svého náskoku na Nadala už v minulém týdnu, poté co v Indian Wells rovněž nezopakoval zisk trofeje. Tam ho ve finále zastavil Juan Martín del Potro.

Dnes majitel dvaceti grandslamových titulů podlehl o 15 let mladšímu Kokkinakisovi 6:3, 3:6 a 6:7. Jednadvacetiletý Australan se přitom do hlavní soutěže musel probojovat z kvalifikace a v žebříčku je až na 175. místě. Aby Federer uhájil pozici světové jedničky, potřeboval v Miami postoupit do čtvrtfinále.