Federer si dává pauzu! Švýcar opět vynechá antukové turnaje

Švýcarský tenista Roger Federer stejně jako loni vynechá antukové turnaje. Stejný model, který se mu loni osvědčil, oznámil po nečekané porážce ve druhém kole Masters v Miami. Místo French Open bude v 36 letech šetřit tělo na oblíbené turnaje na trávě a zbytek roku.

Federer loni po triumfu na Australian Open také vynechal celé jaro na antuce, i proto, že měl za sebou půlroční pauzu zaviněnou zraněním kolena. Ve Wimbledonu pak přidal dvacátý grandslamový titul. I letos ovládl v lednu grandslam v Melbourne.

Po Masters v Miami, kde v sobotu nestačil na australského kvalifikanta Thanasise Kokkinakise, přijde za týden v novém světovém žebříčku o post světové jedničky. Do čela se vrátí Španěl Rafael Nadal, jenž kvůli zranění kyčle nyní nehraje.

"Po takovém výkonu jsem si to zasloužil," konstatoval Federer po prohře s mladým Australanem a ztrátě světového trůnu. V Miami neobhájil body za loňský titul stejně jako předtím v Indian Wells, kde prohrál ve finále. "Bylo to špatné. Dneska jsem se nedostal do formy, s níž bych byl spokojený. Takové zápasy někdy přijdou," dodal.

Kokkinakis platí za velký talent, jeho zbraněmi jsou servis, forhend a chladná hlava. Kariéru mu ale brzdí zranění. Paradoxně právě s fenomenálním Švýcarem strávil nějaký čas při tréninku v Dubaji. "Znám ho dobře. Vždycky se mi líbila jeho hra," řekl Federer.

V sobotu ho Kokkinakis porazil v tie-breaku třetího setu 7:4. "Třetí set je vždycky ošemetný. Kdykoli jsem měl šance, nedařilo se mi. Třeba přišlo špatné rozhodnutí, u něj dobré. Neměl jsem dobrý cit ani pohyb. Zaplatil jsem za nevyužité šance," dodal Federer.

Během pauzy dlouhé téměř čtvrt roku si otec čtyř dětí odpočine, vrátit by se mohl až 11. června na trávě ve Stuttgartu. Na antukovém svátku Roland Garros bude chybět třetím rokem v řadě, protože předloni ho trápila bolavá záda.

V příštím týdnu, kdy bude turnaj v Miami vrcholit, ještě v čele žebříčku stráví Federer celkově 309. týden v kariéře. "Teď budu mít dost času. Vynechat antuku jsme se rozhodli s týmem už dříve, rychle jsme se na tom shodli," dodal vítěz 97 turnajů ATP.