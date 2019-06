Federer v semifinále narazí na Nadala, postupuje i Kontaová

Jedenáctinásobný šampion Rafael Nadal a navrátilec na pařížskou antuku Roger Federer se utkají v semifinále tenisového Roland Garros. Nadal ve čtvrtfinále porazil bez problémů dvakrát 6:1 a 6:3 Japonce Keie Nišikoriho. Federer poprvé na turnaji ztratil set, ale krajana Stana Wawrinku ve vyrovnaném duelu udolal 7:6, 4:6, 7:6 a 6:4.

První semifinalistkou ženské dvouhry se stala Britka Johanna Kontaová, která za hodinu a čtvrt porazila loňskou finalistku Sloane Stephensovou z USA. O finále se turnajová šestadvacítka utká s Markétou Vondroušovou.

Nadal postoupil do semifinále Roland Garros už podvanácté, celkově ve zdejším areálu vyhrál už 91. zápas. Sedmý nasazený Nišikori proti němu neměl šanci. Nadal jen jednou ztratil servis a naopak sám proměnil sedm z jedenácti brejkbolů. Nezastavila ho ani dešťová přeháňka, která na více než hodinu přerušila zápas za stavu 4:2 pro Španěla ve třetím setu.

"Pro mne je hlavní, že jsem v semifinále. A velmi pozitivní je i to, jak tady hraju. Samozřejmě to, že se utkám s Rogerem, je něco extra. Sdíleli jsme spolu nejlepší chvíle kariéry. Těším se a zkusím se co nejlépe připravit," řekl Nadal

Federer vrátil Wawrinkovi čtvrtfinálovou porážku z roku 2015, kdy na Roland Garros startoval naposledy a Wawrinka tehdy došel až k titulu. Na Wawrinkovi nebyla znát únava z více než pětihodinového osmifinálového dramatu s Řekem Stefanem Tsitsipasem.

První a třetí set rozhodoval tie-break, což byla v předchozích zápasech proti Bulharovi Grigoru Dimitrovovi a Tsitsipasovi Wawrinkova oblíbená disciplína. Vyhrál čtyři zkrácené hry za sebou, ale v úterý neuspěl ani jednou. Alespoň mezi tím díky jedinému brejku získal druhý set.

Rozhodující okamžik čtvrté sady přišel po dešťové pauze, kdy Federer v deváté hře sebral Wawrinkovi servis. Při vlastním podání pak čelil brejkbolu a na druhý mečbol udělal dvojchybu, ale nakonec volejem ukončil zápas, který trval více než tři a půl hodiny.

"Jsem rád, že jsem zpátky na Roland Garros. Když už jsem se vrátil na antuku, možná to bylo kvůli tomu, abych si zase zahrál s Rafou. A teď je to tady," řekl Federer, který v Paříži s Nadalem prohrál všech pět vzájemných zápasů včetně čtyř finálových. Na antuce porazil Španěla z 15 duelů jen dvakrát.

Osmadvacetiletá Kontaová uhrála od stavu 1:1 v prvním setu sedm her v řadě. Podání nasazené sedmičky Stephensové prolomila celkem třikrát, zatímco sama při svém servisu ani jednou nezaváhala. Vítězku US Open 2017 Britka za celý zápas pustila k jedinému brejkbolu, a to hned v úvodní hře.

Postupem mezi poslední čtyři vyrovnala Kontaová své grandslamové maximum. Semifinále si zahrála na předloňském Australian Open a loni ve Wimbledonu, ale pokaždé vypadla. V Paříži až do letoška nikdy nepřešla přes první kolo.