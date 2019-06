Federer vs Nadal v Paříži pošesté. Jak se na sebe hráči chystali?

Osm let čekali tenisoví fanoušci, až se na grandslamovém Roland Garros znovu utkají Rafael Nadal a Roger Federer. Naposledy spolu v Paříži hráli ve finále 2011, kdy španělský antukový král získal jeden ze svých zdejších jedenácti titulů. Semifinále mezi dvaatřicetiletým Španělem a o pět let starším Švýcarem bude nejsledovanějším zápasem pátečního programu French Open.

Tradiční rivalové, kteří na sebe od roku 2004 narazili v pavouku osmatřicetkrát, se utkají poprvé od října 2017. Měli se v březnu střetnout v semifinále v Indian Wells, ale Nadal k utkání nenastoupil kvůli zranění kolena. Federer vyhrál posledních pět vzájemných duelů, které se hrály.

Antukovou sezonu, kde je Nadal nejsilnější, ale v uplynulých letech vynechával, na Roland Garros startuje poprvé od roku 2015. Na oranžovém povrchu vyhrál Nadal třináct z patnácti vzájemných zápasů, naposledy v Římě 2013. V Paříži Federer španělského rivala neporazil ani jednou z pěti pokusů.

Jediná dvě vítězství na antuce slavil Federer v Hamburku 2007 a Madridu 2009. "Stejně jako proti jakémukoliv jinému hráči je vždycky šance. Jinak by se na to nikdo na stadionu nedíval, protože by dopředu znal výsledek. Každý, kdo nastupuje proti Rafovi, ví, že to bude těžké. Ale může mít problém, může být nemocný. Nikdy nevíte. Můžete zahrát skvěle a jemu se z jakéhokoliv důvodu nemusí dařit. Může být vichr a deset dešťových pauz. Prostě nevíte," zhodnotil své šance Federer na tiskové konferenci po vítězném čtvrtfinále.

Pár Nadalových zápasů viděl, hlavně ty z Říma a Madridu. Sledoval je ale jen jako fanoušek. Neočekával, že by se dozvěděl něco nového. "Je to pořád ten stejný chlap. Je to pořád ten stejný chlap celá ta léta," poznamenal třetí hráč světa.

Nadal je pro něj nepříjemný hlavně tím, že hraje levou rukou. Federer proto plánoval trénink s leváky. "Všech pět soupeřů, proti kterým jsem tady hrál, byli praváci, takže se musím úplně přehodit," řekl.

Španěl od Federera očekává agresivitu. "Myslím, že bude měnit rytmus, chodit na síť. Musím hrát solidně. Musím trefovat míček dost razantně, abych mu nedovolil hrát z dobrých pozic. Když bude v obtížných pozicích, bude mít méně šancí chodit na síť nebo hrát svou agresivní hru. Pokud budu schopen předvádět dobrý tenis a hrát dobře z forhendu i bekhendu, doufám, že ho dostanu do potíží. Jestli ne, budu mít potíže já," uvedl.

Pokud počasí dovolí, semifinále mezi Nadalem a Federerem v pátek ve 12:50 zahájí program na centrálním kurtu Philippa Chatriera.