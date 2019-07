Federer zvládl souboj generací bez ztráty setu. Dál jde i Bartyová

Osminásobný šampion Roger Federer postoupil již posedmnácté ve Wimbledonu do třetího kola a vyrovnal rekord amerického tenisty Jimmyho Connorse. Sedmatřicetiletý švýcarský fenomén porazil o 17 let mladšího Brita Jaye Clarka ve třech setech a udělal další krok na cestě za vylepšením své rekordní bilance o 21. grandslamový titul.

Federer měl problémy jen ve druhém setu, kdy udolal Brita až v tie-breaku. Postup a v pořadí 97. vítězný zápas v All England Clubu slavil po výhře 6:1, 7:6 a 6:2. "Diváci byli skvělí a doufali, že se Jay dostane do zápasu. A ve druhé sadě se mu to skutečně povedlo," ocenil Federer.

Ve třetím kole je i ženská světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová. Za necelou hodinu si hladce poradila s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou 6:1, 6:3. Po triumfech na French Open a v Birminghamu protáhla Bartyová svou vítěznou šňůru už na 14 utkání.

Bartyovou mohou po Wimbledonu sesadit z postu jedničky tři soupeřky - Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Kiki Bertensová z Nizozemska, musejí ale dojít minimálně do semifinále. Další adeptka na světový trůn Japonka Naomi Ósakaová už vypadla.