Federera trápily neproměněné brejkboly. Vrátí se na antuku?

Švýcarský tenista Roger Federer po vyřazení v osmifinále Australian Open od talentovaného Řeka Stefanose Tsitsipase litoval nevyužitých brejkbolů, především v druhém setu. Dvacetinásobný grandslamový vítěz zároveň uvedl, že na rozdíl od minulých dvou let pravděpodobně letos nevynechá antukovou část sezony a měl by tak poprvé od roku 2015 startovat na Roland Garros v Paříži.

Sedmatřicetiletý Federer podlehl v duelu nejstaršího hráče na turnaji s nejmladším dvacetiletému Tsitsipasovi 7:6, 6:7, 5:7 a 6:7. Neproměnil ani jeden z dvanácti brejkbolů, přičemž osm z nich měl v druhém setu.

"Hodně si to vyčítám. Měl jsem vyhrát ten druhý set. Nevím jak, ale měl jsem to zvládnout. Stálo mě to zápas," uvedl obhájce titulu z minulých dvou let Federer. Sám ztratil servis v utkání jedinkrát ve třetí sadě.

Talentovaného Tsitsipase porazil Švýcar v generálce na melbournský grandslam začátkem roku na Hopman Cupu ve dvou tie-breacích, takže ani tam mu nevzal podání. "Zjevně dělám něco při returnu v jeho případě špatně. A on je hodně dobrý v tom, jak brejkboly odvracet," řekl Federer.

Šestinásobný vítěz Australian Open se usmál, když se ho novináři zeptali, zda mu Tsitsipas trochu nepřipomíná jeho samotného v mladším věku. "Ale ano, trochu určitě. Hraje jednoručný bekhend a já míval také dlouhé vlasy," řekl Federer na adresu hráče, jemuž experti už delší dobu předpovídají velkou budoucnost.

"Myslím, že ho budeme vídat nahoře hodně dlouho. Za poslední rok a půl udělal hodně práce. V Torontu porazil Novaka (Djokoviče), pak (Kevina) Andersona a (Alexandera) Zvereva, teď mě. Takové výhry potřebujete, abyste se dostali na vyšší úroveň, a on to zvládá," ocenil Federer svého přemožitele.

Bezprostředně po nečekaném vyřazení Federer na tiskové konferenci odhalil své plány na další část roku a naznačil, že na rozdíl od minulých let nevynechá antukovou sezonu. "Teď jsem ve fázi, kdy se mi líbí představa, že bych se na antuku vrátil. Bylo správné, že jsem ji vynechával, ale chybělo mi to," řekl sedmatřicetiletý rodák z Basileje.

Na grandslamovém Roland Garros naposledy startoval v roce 2015, kdy vypadl ve čtvrtfinále. V roce 2016 byl zraněný a v minulých dvou letech si vždy dával mezi jarní částí sezony na tvrdých površích a svou oblíbenou trávou několikaměsíční pauzu. "Mám pocit, že teď to není nezbytně nutné. Už jsme se tak v podstatě rozhodli," dodala bývalá světová jednička.