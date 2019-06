Feliciano López se ohradil vůči údajnému zapojení do skandálu

Španělští tenisté Feliciano López a Marc López se ohradili vůči tomu, že se jejich jména objevila v médiích v souvislosti s vyšetřováním skandálu s ovlivňováním výsledků fotbalových a tenisových zápasů. Jednalo se o jejich nečekanou porážku v 1. kole čtyřhry ve Wimbledonu v roce 2017.

Zprávu o tom, že tento zápas je součástí vyšetřování, přinesl španělský internetový deník El Confidencial. Probíhající akce "Operación Oikos" se zabývá ovlivňováním výsledků převážně ve španělském fotbale kolem bývalých profesionálů Raúla Brava a Carlose Arandy. Informace o údajně podezřelých okolnostech čtyřhry jmenovců Lópezů prý policie získala z Arandova telefonu.

Sedmatřicetiletý Feliciano López, jenž aktuálně hraje na turnaji v Londýně, zapojení do skandálu popřel. "Velmi důrazně odmítám, že bych byl jakkoli spojen s manipulováním zápasů. Udělám vše, co je v mé moci, abych ubránil své jméno proti veškerým nařčením tohoto typu," uvedl tenisový veterán, jenž je zároveň ředitelem turnaje ATP v Madridu.

Jeho parťák Marc López doplnil, že se "s lidmi jmenovanými v tisku nikdy nesetkal." Také on chce využít všechny možnosti, aby ochránil své dobré jméno.

Oba Španělé, kteří společně triumfovali v roce 2016 na Roland Garros, se už kvůli zprávám v médiích obrátili na Jednotku pro bezúhonnost tenisu (TIU). Ta jim sdělila, že jejich porážku s australskou dvojicí Matt Reid, John Patrick Smith nevyšetřovala.

Feliciano López připomněl, že do zmiňovaného deblového zápasu šel se poraněnou nohou, kvůli níž musel skrečovat utkání 1. kola dvouhry s Francouzem Adrianem Mannarinem. "Zkusil jsem pak čtyřhru, dali jsme do toho maximum, ale prohráli jsme. To je vše," uvedl. "Vždy jsem věřil v hodnoty fair play," dodal.