FOTO: Kvitová jako sexy bojovnice. Proč je česká hráčka oblíbená?

O tom, že jsou české tenistky skvělé na kurtu, není pochyb. Dlouhodobě bodují na předních příčkách světového žebříčku, s raketou patří k nejlepším na světě. K bílému sportu však patří i marketing. Petra Kvitová následovala svou krajanku Karolínu Plíškovou a nafotila přitažlivé snímky, které potěší zejména mužské oko.

Rodačka z Bílovce poskytla rozsáhlý rozhovor pro magazín Prima Zoom. Jeho součástí byly i fotografie Kvitové oděné do kostýmu bojovnice. Osmadvacetiletá tenistka na snímcích připomíná slavnou Xenu, sportovní outfit vyměnila za kožený obleček a nutno dodat, že vypadá skvěle. Síla, vzdor, odhodlání i statečnost jsou atributy, které vás při pohledu na českou lvici napadnou.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka patří k nejoblíbenějším hráčkám na okruhu. Jak sama říká, dopomohly ji k tomu skromné podmínky, ze kterých pochází. "Moji rodiče neměli tolik peněz, tak jsme objížděli dětské turnaje autobusem a vlakem, abychom ušetřili. Je to jedna z věcí, která mi pomohla v tom, jaká jsem. Formovalo to i mé myšlení. Ale zřejmě to není jediný důvod toho, že jsem někomu sympatická," prozradila Petra magazínu Prima Zoom.

"Ve sportu můžete najít kamarády a kamarádky, ale také to není jednoduché. Jsme přece konkurenti. Já dokážu povzbudit i někoho jiného a mít radost, že uspěl. Jen si musíte říct, že je to jenom sport, a musíte se nad to povznést," dodává česká tenistka.

Kvitovou pojí dlouholeté přátelství s Lucií Hradeckou, rozumí si i s dalšími hráčkami. "Vážím si toho, že to někdo o mně říká a že ostatní to tak vnímají. Snažím se chovat tak, jak mě vychovali rodiče - pozdravit, poděkovat, usmát se. To je to nejjednodušší, co se dá v životě udělat," míní světová trojka.

"Nejsem většinou doma, a proto nemám čas tolik vídat své nejbližší, rodinu, kamarády. Někdy se to zvládá hůř, někdy líp. Lepší je to, když se mi daří. Jsem už ale zvyklá," dodala v rozhovoru Kvitová.

Ta se na světové tenisové scéně stala slavnou nejen díky svému umění s raketou, ale i houževnatostí, s jakou se dokázala vrátit po napadení z konce roku 2016. Dokázala se nejen vrátit, ale i vyhrávat, čímž si zasloužila obdiv celého tenisového světa.