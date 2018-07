Hrát s Nadalem by bylo neskutečné, míní Veselý

Jako lev si zařval tenista Jiří Veselý po proměněném mečbolu a postupu do třetího kola Wimbledonu. Jako by tím definitivně zahnal nedávnou krizi. Dál je ale pokorný, hledí především na další zápas na londýnské trávě, ale byl by hodně rád, kdyby si vybojoval duel s Rafaelem Nadalem.

Výhra nad světovou jedenáctkou Diegem Schwartzmanem z Argentiny je pro Veselého nejlepším okamžikem v sezoně. Před zápasem ale věřil, že má proti antukáři a ve Wimbledonu turnajové čtrnáctce šanci uspět. "Kde jinde ho porazit než na trávě. On je nejnepříjemnější na antuce, ale na trávě s mým podáním získám hodně přímých bodů a i víc využiji můj plochý bekhend, který po ní sjíždí," řekl Veselý.

Svá slova podpořil na kurtu sedmnácti esy a vítězný ryk se z jeho úst ozval po výsledku 6:3, 6:4 a 7:6. "Byla to úleva, samozřejmě," usmál se Veselý, který tie-break vyhrál 7:3. "Už se mi párkrát stalo, že jsem letos prohrál z mečbolu. S takovým hráčem zvlášť musí člověk hrát až do posledního míčku," doplnil.

V první polovině utkání se hodně tlačil a zakončoval na síti. Útočným stylem servis-volej zakončil třeba druhý set. Snažil se tak naplnit rady kouče Theodora Devotyho. "Už jen, jak jsem velký, tak pokryju velkou část kurtu. Poslední dobou jsem voleje trošku zlepšil a servis jde nahoru s hlavou," řekl čtyřiadvacetiletý tenista.

Mnoho diváků v hledišti poukazovalo na výškový rozdíl mezi hráči. Veselý měří 198 centimetrů a je o 30 centimetrů vyšší než Schwartzman. "Diego je nejmenší na okruhu. Na jednu stranu je to nepříjemný, protože člověk si říká, že s takovým hráčem přeci neprohraje. Ale všichni známe jeho kvality, vždyť je jedenáctý na světě. Klobouk dolů před jeho hrou, kam to se svou výškou dotáhl," řekl Veselý.

První část roku Veselému nevyšla. V Paříži nahlas uvažoval, jestli sezonu nezabalit, ale na trávě se vzchopil. Došel do semifinále v Antalyi a nyní je ve třetím kole na grandslamu. "Krizička je trošku zažehnaná, ale nerad to říkám, ono se to může zase rychle otočit. Zvlášť u mě. Já mám poslední léta jak na houpačce. Musím být pokorný, jít krok za krokem. I v dalším zápase mám reálnou šanci postoupit," řekl.

Kdyby v sobotu zvládl duel třetího kola, v kterém ho čeká Ital (Fabio Fognini, nebo Simone Bolelli), mohl by na velkém kurtu hrát s Nadalem. "To by byla neskutečná věc," zasnil se Veselý a doplnil: "Ale to je ještě daleko. Oba Italové hrají na trávě dobře. Ale já myslím, že teď už si můžu turnaj užívat a jít do toho naplno."