Hrdý otec. Mucha byl během wimbledonského čtvrtfinále naměkko

Lehce dojatý byl otec tenistky Karolíny Muchové, přestože jeho dcera vypadla ve čtvrtfinále Wimbledonu. Bývalého ligového fotbalistu Sigmy Olomouc a Zlína nenapadlo, že jednou uvidí dceru hrát na trávě ve věhlasném All England Clubu.

Tento týden se ale dočkal. Coby asistent trenéra druholigových fotbalistů Jihlavy dostal na pár dnů volno, protože Karolína v Londýně válela. V pondělí v lóži fandil při její dramatické výhře nad Karolínou Plíškovou a dnes sledoval prohrané čtvrtfinále s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Přiznal, že byl trochu naměkko. "Moc jsem si to užil. Bylo to krátké, ale krásné. Jsem spokojený, co jsem viděl," řekl Mucha.

Kromě šaten měl přístup všude a areál v All England Clubu na něj dýchl svou historií a atmosférou. "Tady to cítíte všude, je to vynikající," řekl Mucha, která si kdysi s Olomoucí zahrál poháry na stadionech Olympique Marseille, Celty Vigo nebo Mallorky. "To byly velké stadiony, ale třeba i v Saúdské Arábii," uvedl Mucha.

Kromě zápasů své dcery viděl třeba i pětisetový duel Kanaďana Milose Raonice s Argentincem Guidem Pellou. "Byl krásný," řekl nadšeně. Stejně si užíval i možnost sledovat zblízka tenisové hvězdy Švýcara Rogera Federera či Španěla Rafaela Nadala. "To je pro mě zážitek. Chodil jsem se dívat na ně i na trénink," uvedl.

Sám je náruživým tenistou. Hraje několikrát týdně na kurtech, které mají kousek od domu. Největší bitvy svádí se synem Filipem, rovněž fotbalistou. "To se mydlíme. Jsme vyrovnaní, ale poslední dobou mě začíná porážet, už se to naučil dobře," řekl Mucha. S dcerou už nehraje "To by nemělo význam," smál se.

Muchová udělala za rok obrovský pokrok a po čtvrtfinálové účasti se posune do světové padesátky. Doma se už stala sportovní jedničkou. "Je jasně nejlepší. To je bez debat. Já jsem nikdy nebyl stý fotbalista na světě," řekl Mucha.