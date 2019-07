Hvězdný pár Wimbledonu. Legendy spojí síly v mixu

Žádný jiný pár nebude v All England Clubu sledován tak, jako oni dva. Wimbledonští šampioni Andy Murray a Serena Williamsová se představí po boku toho druhého v soutěži mixu. Nikdo jiný nepoutá na nejslavnějším tenisovém turnaji takovou pozornost. Pro Brita se bude jednat o další pokus o návrat na kurty po složité operaci kyčle.

Dlouho se o tom hovořilo a teď se to stane realitou. Celkem získali dohromady ve Wimbledonu šestnáct titulů - Murray dvakrát ovládl dvouhru, Williamsová dokonce zvítězila v ženském singlu sedmkrát a k tomu se radovala ještě šestkrát ve čtyřhře a jednou v mixu. Společně se nyní pokusí přidat další trofej do sbírky.

"Šance zahrát si s ní je brilantní a ne něco, co bych čekal," přiznal Skot, který v roce 2013 vybojoval wimbledonský titul pro Velkou Británii po dlouhých 77 od posledního triumfu Freda Perryho. Hvězdný pár vstoupí do turnaje proti německo-chilské dvojici Andreas Mies/Alexa Guarachiová a v All England Clubu se bude jednat o velkou událost.

S myšlenkou dát dohromady domácího miláčka a čtrnáctinásobnou vítězku Wimbledonu přišel trenér WIlliamsové Patrick Mouratoglou, který zjišťoval přes Jamieho Murrayho, jestli je jeho bratr k dispozici.

Slavný Skot se nejprve poradil se svou ženou a poté na nabídku kývl. "Příležitost hrát se Serenou, která je jednou z nejlepších tenisových hráček všech dob a jednou z největších sportovkyň vůbec, je šance, která už by se nemusela opakovat. Potenciálně už bych také mixa vůbec nemusel hrát," prohlásil Murray.