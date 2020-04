Jak dopadne US Open? Organizátoři a McEnroe jsou v neshodě

Období koronaviru pořádně zamíchalo tenisovým kalendářem. Po zrušení Roland Garros a Wimbledonu se oči upínají k poslednímu grandslamu sezony - US Open. Pořadatelé newyorského turnaje jsou zatím pozitivní, naopak Patrick McEnroe zastává skeptický názor.

"Situaci pečlivě sledujeme," uvádí zástupci Americké tenisové asociace (USTA), kteří se chystají na uspořádání akce v obvyklém termínu. Jelikož je ale oblast kolem New Yorku současným epicentrem nákazy COVID-19, připraveni jsou i na jiné scénáře. "Mapujeme dění kolem pandemie a chystáme se na všechny nepředvídatelné události," stojí v prohlášení USTA.

Opačného názoru je Patrick McEnroe, jenž předpovídá, že se letos grandslam v USA konat nebude. "Myslím si, že by mělo být US Open zrušeno. Nemám žádné interní informace, ale stačí se podívat na to, co se nyní děje ve světě, obzvlášť v New Yorku," obává se legendární tenista.

Problém vidí v globálním hráčském zastoupení. "Uvažuje se o startu baseballové MLB, což by mohlo být oproti tenisu snazší, protože tam není tak dramatické zastoupení zahraničních hráčů," uvedl bývalý třetí deblista světa.

Jak to všechno dopadne, se uvidí. V současnosti je sezona pozastavena do 13. července a o případném prodloužení pauzy budou ATP, WTA a ITF jednat dle situace ve světě.