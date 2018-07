Jídlo jsem tolik neřešila, hodně se to změnilo, přiznala Plíšková.

Po tenisu, kondici či regeneraci je tenistka Karolína Plíšková zodpovědnější i ve stravování. Po Wimbledonu má volno, tak si dala pizzu i zmrzlinu, ale jinak své návyky konzultuje s výživovou poradkyní.

"V tom byla největší rezerva. Všude se snažím být profesionálkou a v jídle byla největší rezerva. Dřív jsem to tolik neřešila, ale je důležité nekazit výkon jídlem. Nemám dietu, nic zázračného, ale snažím se jíst zdravě," řekla světová osmička.

Loni se na osm týdnů stala světovou jedničkou, ale pořád má před sebou nedosažené mety. Proto se snaží zlepšovat. O tenis se jí stará Tomáš Krupa, který dovedl do světové desítky a finále Wimbledonu Tomáše Berdycha, o kondici od března nově uznávaný odborník Marek Všetíček a s ním přišla i změna stravy.

"Karolína se hodně změnila a zlepšila. Udělala velký krok kupředu," pochválil Plíškovou její snoubenec a manažer Michal Hrdlička při dnešním podpisu smlouvy s českou firmou Bitters, produkující energetické nápoje či žvýkačky.

"Potřebuju energii a tohle se mi hodí do plánu. Při zápase do sebe soukám gely, mám speciální drinky, ale prášky se vše nedá dohonit. Základem je jídlo," řekla loňská finalistka US Open a dodala: "Jím pestře a tak, abych měla pořád nějaký příjem k tomu, co spálím, abych byla v plusu. Díky tomu se cítím míň unavená."

S váhou Plíšková nikdy nebojovala, přesto jí dobrá strava pomáhá, aby nebyla těžká a lépe se hýbala. Kuchaře ale do realizačního týmu neangažuje. "To mi přijde přehnané," zasmála se. "Dobře najíst se dá všude. Svoje jídlo si najdu vždycky a já jsem konzerva, můžu jíst těstoviny nebo rizoto celý týden," uvedla.

Po vyřazení v osmifinále Wimbledonu, čímž si vytvořila své maximum, má deset dnů volna. Mohla si tak dovolit "zhřešit". "Měla jsem dva dny po sobě pizzu i zmrzlinu a možná bude i nějaká svíčková, ale nechci, aby se ze mě stala kulička. Budu se udržovat. Nechci vypadnout ze sportovního ani jídelního režimu."

Současní vrcholoví sportovci si dávají pozor na složení jídla, ale především doplňků také z pohledu zakázaných látek. Plíšková je hodně ostražitá a vše si hlídá sama. "To je první, na co se ptám, když se bavíme ohledně produktů a necháváme si to i zkontrolovat. Zvláště u léků, tam si dávám strašný pozor. Jen tak něco na riziko bych si nevzala. Ať mi je radši blbě, než abych byla rok doma," řekla.

Ve volných dnech se těší na večeři se sestrou Kristýnou, možná půjde s tátou na ryby a ráda si přispí. Ve finále fotbalového mistrovství světa věří Chorvatsku, ale její srdce je u tenisu, proto koncem července uspořádá kemp pro děti. Na turnaje znovu vyrazí začátkem srpna a před US Open bude hrát v Montrealu a Cincinnati.