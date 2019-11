Kanadští tenisté čelí kritice: Vypustili jste zápas!

Zrušení závěrečné čtyřhry mezi tenisty Kanady a USA na finálovém turnaji Davisova poháru vyvolalo kritiku z řad hráčů v čele s Novakem Djokovičem či Andym Murraem.

Kanadští tenisté, kteří měli v úterý po úvodních dvouhrách už jisté vítězství, k deblu nenastoupili a USA do tabulky získaly bez boje jednu výhru s bilancí 12:0 na gamy. V konečném účtování týmů na druhých místech to může hrát zásadní roli v boji o postup do čtvrtfinále.

"Upřímně řečeno, něco takového by nemělo být povoleno," řekl Djokovič po středeční úvodní výhře Srbska 3:0 nad Japonskem. Osobně sice chápe, že Kanada, která měla po dvou vítězstvích jistý postup do čtvrtfinále, chtěla své hráče šetřit. "Ale myslím, že to nebylo fér," dodal druhý hráč světa.

Přístup Kanaďanů zkritizoval i Brit Murray, podle něhož se to dotkne všech týmů, které skončí na druhých místech ve skupinách. "A navíc mají Kanaďané stejně dva dny volna," prohlásil bývalý první hráč světa.

V novém formátu týmové soutěže postoupí ze šesti tříčlenných skupin do čtvrtfinále jejich vítězové a dva nejlepší týmy z druhých míst. Dál se bude hrát vyřazovacím způsobem.