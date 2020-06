Kar. Plíšková přehrála Strýcovou, další duel byl pro déšť odložen

Tenistka Karolína Plíšková zvládla po nervózním úvodu první zápas po koronavirové pauze. Světová trojka porazila na úvod exhibičního turnaje LiveScore Cup na antuce pražské Štvanice Barboru Strýcovou 7:5 a 6:1.

"Pocit mám úžasnej," radovala se Plíšková po utkání po tříměsíční pauze. "Já takovou nikdy neměla, pro mě to byl extrém. Některé holky třeba byly zraněné a půl roku doma, ale já neměla skoro nikdy nic. Takže to byla velká premiéra," uvedla.

Možná proto měla pomalý rozjezd. Přišla o podání a prohrávala 0:2. "Já byla nervózní, i když se o nic nehrálo. Nebyla jsem si jistá. Byla jsem trochu pasivní a říkala si, že budu hrát jen na prostředek, abych co nejmíň chybovala," řekla.

Oproti prvnímu turnaji po pauze minulý týden na Spartě, kam do hlediště diváci ještě nesměli, byl malý centrkurt u Negrelliho viaduktu zčásti zaplněn hosty pořadatele. "Určitě to pomohlo. Ale i kdyby byl v hledišti jen můj a její tým, byla bych asi stejně nervózní. Navíc jsem na Štvanici hrála snad po osmi letech," řekla Plíšková.

Prvních pár gamů sledoval mezi asi padesátkou diváků také hokejista David Pastrňák. Nechyběl dvojnásobný vítěz Rolad Garros Jan Kodeš a všichni společně od stavu 1:3 sledovali zlepšení svěřenkyně venezuelského kouče Daniela Vallverdua.

Plíšková získala ztracený brejk zpět a sadu rozhodla ve dvanácté hře i díky dvojchybě Strýcové při druhém setbolu. Ve druhé sadě už dominovala, při svém servisu ztratila jen jeden fiftýn, posílala míče k lajnám a nedala soupeřce šanci. "Až to bylo blbý, co? Ale chtěla jsem hrát rychle, to bylo v plánu," řekla Plíšková.

Ve druhém setu dobře podávala a razantně se opírala do slabšího druhého servisu Strýcové. "Čím déle jsme hrály, tím líp jsem se cítila a zkoušela jsem do toho víc jít, dát víc rizika. Ve druhém setu jsem si byla už hodně jistá, že to dohraju," přitakala Plíšková, kterou ve druhém utkání ve skupině čeká ve čtvrtek Kateřina Siniaková.

S motivací v utkání bez bodů do žebříčku problém neměla. "Překvapivě vůbec. Po těch třech měsících jsem se spíš bála, aby to nebyl nějaký propadák. Kdybych prohrála, nic se nestane, ale nešla jsem si jen tak zahrát. A povedlo se," řekla.

Zápas odehrála v červeném tričku bez rukávů a v sukni s růžovou mašlí. "Jsem takovej bonbonek," smála se. "Nejsou to úplně moje barvy. Ještě před zápasem jsme s Bárou (Strýcovou) rozebíraly, jestli si nemám vzít černou sukni, jestli tohle není moc barevný. Bára hlasovala pro černou, tak jsem si vzala červenou."

Ve skupině B rozehrály zápas Tereza Martincová, která nahradila zraněnou Markétu Vondroušovou, s Kristýnou Plíškovou. Utkání bylo ve třetím setu přerušeno a bude se dohrávat ve čtvrtek od 14:00. Martincová vede 4:6, 6:1 a 4:1.

Ve čtvrtek se od 15:30 utkají ve skupině A Strýcová s Kateřinou Siniakovou a od 18:00 nastoupí v "béčku" Martincová proti Karolíně Muchové. Do sobotního finále postoupí vítězky skupin.