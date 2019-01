Karolína Plíšková postoupila dál, Muguruzaová končila nad ránem

Tenistka Karolína Plíšková postoupila popáté za sebou do třetího kola Australian Open. Turnajová sedmička si ve 2. kole poradila s Američankou Madison Brengleovou 4:6, 6:1 a 6:0. Kristýna Plíšková na svoji sestru nenavázala a s Číňankou Čang Šuaj prohrála 3:6 a 5:7.

Karolína Plíšková se v utkání s Brengleovou pomaleji rozjížděla, ale nakonec i s malou pauzou kvůli dešti dominovala. V zápase si pomohla sedmi esy a 35 náběhy k síti, z nichž sedmadvacetkrát uspěla. Zvítězila za hodinu a 38 minut. Do rozhodujícího setu vstoupila ziskem osmi bodů v řadě, ale za stavu 2:0 byl zápas kvůli dešti přerušen. Pauza však českou tenistku nezastavila a vítězka turnaje v Brisbane se radovala ze sedmého vyhraného zápasu sezony po sobě.

"Zápas měl od všeho trochu. Zahrála jsem dobře, udělala jsem pár hloupých chyb, byly tam brejky a ona hrála dobře zezadu. Nebylo jednoduché míče ukončit, ale jsem ráda, že jsem to nakonec dokázala a jdu dál," řekla Plíšková na kurtu. O postup do osmifinále se v sobotu utká se sedmadvacátou nasazenou Camilou Giorgiovou z Itálie, s kterou ze čtyř utkání prohrála jen jednou.

Kristýna Plíšková špatně začala, s Čang Šuaj prohrávala 0:3 a ztracený brejk v úvodu už nedohnala. Ve druhé sadě vedla 5:2 a za stavu 5:3 podávala na výhru v setu. Nevypracovala si ale ani jeden setbol a ztratila pět her v řadě. Utkání bylo několikrát přerušeno kvůli dešti, nejdéle za stavu 1:1 ve druhé sadě.

Ve čtyřhře se postaraly o překvapení Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová vyřazením nasazených trojek Kanaďanky Gabriely Dabrowské a Číňanky Sü I-fan.

Světová tenisová jednička Simona Halepová musela i v druhém utkání na Australian Open bojovat tři sety. Sofii Keninovou ze Spojených států amerických zdolala favorizovaná Rumunka 6:3, 6:7, 6:4 a ve třetím kole ji čeká atraktivní duel s další Američankou Venus Williamsovou.

Loňská finalistka Halepová v prvním kole porazila Estonku Kaiu Kanepiovou 6:7, 6:4, 6:2 a připsala si první vítězství od loňského srpna. Také Rumunka se na postup nadřela - s Keninovou prohrávala v rozhodující sadě 2:4, pak ale získala čtyři gamy za sebou a po dvou hodinách a 31 minutách se mohla radovat.

"Vůbec netuším, jak jsem vyhrála. Těžko se vysvětluje, co se na kurtu dělo," uvedla Halepová, jež loni v Melbourne prošla do finále poté, co v třetím kole a semifinále odvrátila mečboly. V zápase o titul podlehla Dánce Caroline Wozniacké.

Sedminásobná grandslamová vítězka Venus Williamsová prošla do třetího kola po výhře 6:3, 4:6, 6:0 nad Alizé Cornetovou z Francie. V osmifinále se buď ona, nebo Halepová může střetnout se Serenou Williamsovou, která potřebovala jen 70 minut na postup přes Kanaďanku Eugenii Bouchardovou. Sedmatřicetiletá hvězda, jež v Austrálii usiluje o 24. grandslamový titul, se po výhře 6:2, 6:2 utká v příštím kole s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou.

Thiem končí

V mužské dvouhře znamenalo druhé kolo konečnou už pro třetího hráče Top 10. Po Kevinu Andersonovi a Johnu Isnerovi ve čtvrtek vypadl i sedmý nasazený Dominic Thiem. Zdravotně indisponovaný Rakušan vzdal devatenáctiletému Australanovi Alexei Popyrinovi za stavu 5:7, 4:6, 0:2.

Na postup do 3. kola se nadřela turnajová čtyřka Alexander Zverev z Německa. Svěřenec Ivana Lendla vyhrál v duelu s Francouzem Jérémym Chardym první dva sety, nakonec ale zvítězil až téměř po čtyřech hodinách 7:6, 6:4, 5:7, 6:7, 6:1. Naopak bez ztráty setu pokračuje světová jednička Novak Djokovič. Srbský favorit v repríze finále Australian Open 2008 porazil Francouze Jo-Wilfrieda Tsongu 6:3, 7:5, 6:4.

Šampion Australian Open z roku 2014 Stan Wawrinka ze Švýcarska prohrál v tie-breakové bitvě s Milosem Raonicem. Kanaďan si pomohl 39 esy a po čtyřech hodinách zvítězil 6:7, 7:6, 7:6 a 7:6.

Co bude dělat po zápase? Dám si snídani, řekla Španělka

Tři hodiny a 12 minut ukazovaly hodiny v Melbourne, když byl dohrán poslední zápas čtvrtečního programu tenisového Australian Open. Španělka Garbiňe Muguruzaová a Britka Johanna Kontaová nastoupily na kurt půl hodiny po půlnoci, vůbec nejpozději, co kdy v historii turnaje utkání v Melbourne začalo. A bojovaly téměř tři hodiny. Do třetího kola prošla Muguruzaová.

"Nebylo to ideální, to by nebylo pro nikoho. Není dobré vyvíjet fyzickou aktivitu v době, kdy se má spát. Podle mě to není zdravé a vlastně je to i docela nebezpečné," řekla Kontaová. "Ale samozřejmě jsme obě byly na stejné lodi, takže jsme se obě chtěly s takovou výzvou vypořádat," dodala po porážce 4:6, 7:6 a 5:7.

V Areně Margaret Courtové, do níž se vejde až 7500 diváků, už bylo nad ránem jen pár stovek lidí. "Vážně nemůžu věřit, že nás ve 3:15 někdo sleduje," uvedla Muguruzaová v rozhovoru na kurtu. "Přitom takový hezký zápas, škoda, že si ho lidi neužili během dne," litovala.

Podle mluvčí grandslamu dostaly obě hráčky možnost odehrát zápas na kurtu číslo 3. Tam už byl program dávno ukončen, zatímco v jejich aréně ho zdržely předchozí dlouhé bitvy. Tenistky se ale zalekly předpovědi počasí s deštěm a zůstaly v Areně Margaret Courtové, protože ta má zatahovací střechu.

Až do čtvrtka začal nejpozději zápas na Australian Open minutu před půlnocí. Loni takto pozdě rozehrály duel Elise Mertensová a Darja Gavrilovová. Ale rekordně pozdní konec to nebyl. Přesně ve 4:34 ráno dohráli v roce 2008 Lleyton Hewitt a Marcos Baghdatis.

Na otázku, co teď Muguruzaová hodlá dělat, měla jasný plán: "Dám si snídani," řekla bývalá světová jednička. "No a pak se musím dát dohromady, byl to hodně těžký zápas," dodala tenistka, která má už dva tituly z grandslamů. V roce 2016 vyhrála Roland Garros a předloni Wimbledon. V sobotu se ve třetím kole utká se Švýcarkou Timeou Bacsinszkou.