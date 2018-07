Karolína Plíšková postoupila do druhého kola, Kristýna končí

S rozdílným výsledkem vstoupily do tenisového Wimbledonu sestry Plíškovy. Zatímco nasazená sedmička Karolína po vydřené výhře 7:6, 2:6, 6:1 nad Britkou Harriet Dartovou postoupila do druhého kola, její dvojče Kristýna prohrála s Rumunkou Alexandrou Dulgheruovou 4:6, 6:1, 2:6 a popáté za sebou vypadla na okruhu v 1. kole. Naposledy se přes něj dostala v květnu v Norimberku, kde došla do čtvrtfinále.

Karolína Plíšková měla s Dartovou, jež před několika dny v Eastbourne slavila po výhře nad její sestrou premiérovou výhru na okruhu, překvapivě hodně práce. První set vyhrála až v tie-breaku, houževnatá Britka se však nevzdala a do druhé sady vlétla ve velkém stylu.

Dartovou nezastavilo ani nepříjemné podklouznutí, po němž se nechala v šatně ošetřit. Na kurt se vrátila po několika minutách a brzy srovnala na 1:1. V úvodní hře rozhodujícího setu odvrátila Plíšková tři brejkboly. Dartová vzápětí vyrovnala, ale to bylo z její strany vše.

Utkání mezi Kristýnou Plíškovou a Dulgheruovou začaly obě hráčky ztrátou podání. Jako první jej ve čtvrtém gamu udržela Rumunka a nakonec získala první set. Ve druhém povolila Češka soupeřce jediný game, avšak v rozhodující sadě Plíšková znovu dvakrát neudržela servis a po hodině a tři čtvrtě odešla z kurtu poražena.

"Během zápasu jsem se snažila dostat do rytmu a do pohody. Tráva je suchá, možná trochu vyšší a pomalejší než jindy. Nepodávala jsem moc dobře, ale ani povrch mi nepomohl," řekla 77. hráčka světa. Sérii proher se snaží brát pozitivně. "Myslím, že to přijde. Hraju dobře. Musím vydržet," povzbuzuje se svěřenkyně Františka Čermáka.

Rumunce, která je v žebříčku až ve druhé stovce, podlehla Plíšková i podruhé v kariéře. Poprvé s ní prohrála před čtyřmi lety na US Open. Jejím maximem ve Wimbledonu zůstává 3. kolo z roku 2015.