Kluci tam nechali duši, těší kapitána Navrátila výkon tenistů

Kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil navzdory porážce s Nizozemskem ocenil způsob, jakým jeho svěřenci bojovali o postup na finálový turnaj tenisového Davisova poháru. Nadchl ho výkon sedmnáctiletého Jiřího Lehečky, lepší debut během třinácti let u týmu snad ani nezažil.

Odveta za rok a půl starou porážku v baráži se českým tenistům nevydařila, tentokrát Nizozemcům podlehli 1:3. Navrátil ale svůj tým ocenil. "S výkonem celého mužstva jsem hrozně spokojenej, protože kluci tam nechali duši proti kvalitnímu soupeři," řekl na tiskové konferenci.

Jednička českého týmu Jiří Veselý po vykloubení prstu na pravé noze dohrával se sebezapřením už páteční dvouhru, přesto dnes nastoupil do čtyřhry. "Kdyby to nebyl Davis Cup a nereprezentovali jsme Českou republiku a český tenis, tak by do čtyřhry už taky nenastoupil," prozradil kapitán.

Do dvouhry proti Robinu Haasemu už Veselého nasadit nemohl a při zranění Adama Pavláska musel zvolit mezi juniory Lehečkou a Tomášem Macháčem. Ukázal na mladšího z nich a Lehečka ho rozhodně nezklamal. Debut v týmové soutěži s ním nezamával a odvážnou hrou přinutil Haaseho hrát tři sety. "Jsem třináctým rokem kapitán a byl jsem u různých premiér. Myslím, že tohle byla nejlepší premiéra. Klobouk dolů," pochválil Lehečku, kterého společně se synem Michalem trénuje.

Ukázalo se, že nominace juniorů byl dobrý krok. "Jeden z nich dostal šanci a myslím, že to splnilo účel. Neopomněl bych ani Macháče, který tady v trénincích taky předváděl skvělé výkony," pochvaloval si Navrátil. "Když se takhle bude pracovat a ještě nebude zraněný Adam Pavlásek, tak ten tým není starý a má perspektivu," doplnil.

Veselému je pětadvacet let, Pavláskovi o rok méně. Z aktuálního jádra týmu tak nemá dlouhodobější perspektivu jen třiatřicetiletý Lukáš Rosol.