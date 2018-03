Konec kariéry? Stále to není v plánu, tvrdí Federer

Nejeden tenista už pověsil v jeho věku raketu na hřebík. Švýcarský tenista Roger Federer však ani ve svých šestatřiceti letech ukončit kariéru nehodlá. Hráč, kterého miluje prakticky celý svět, se chce nadále rvát o velké úspěchy a svým budoucím soupeřům nehodlá dát nic zadarmo.

Má kariéru jako z říše snů. Roger Federer, jehož většina odborníků považuje za nejlepšího tenistu všech dob, dokázal během svých dlouhých let něco, o čem se mu ani nesnilo. "Švýcarský maestro" vyhrál všechny nejprestižnější Grand Slamy, šestkrát ovládl světoznámý Turnaj mistrů a osmkrát dokonce zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Wimbledonu.

Poslední velký turnaj však dokázal vyhrát naposledy v roce 2012, o čtyři roky později jej navíc potkala nepříjemná vlna zranění, kvůli níž musel zrušit celou sezonu. V tu chvíli ho mnozí tenisoví nadšenci začali odepisovat.

Federer však předvedl v následujícím ročníku doslova fenomenální comeback, během něhož ovládl Australian Open v Melbourne. Když o několik měsíců později triumfoval i na Wimbledonu, získal si srdce a uznání všech, kdo o něm pochybovali.

A letos dokázal opět všechny překvapit. Na únorovém halovém turnaji v Rotterdamu totiž nenašel přemožitele a vyválčil další trofej. Díky vítězství se následně stal nejstarší tenisovou jedničkou v historii.

Konec kariéry? Čas ještě nenastal

I přes poslední povedené výsledky ale stále visí ve vzduchu otázka, kdy se stříbrný medailista z letních olympijských her v Londýně rozhodne pověsit raketu na hřebík. Třebaže je už kariéra basilejského rodáka "kompletní", odejít do tenisového důchodu nehodlá.

"Už dlouho jsem se svou kariérou spokojený. Řekl bych, že když jsem v roce 2003 vyhrál Wimbledon a o rok později se stal světovou jedničkou, tak jsem si splnil svůj dětský sen a moje kariéra byla v tu chvíli kompletní," řekl. "Samozřejmě bych toho mohl chtít pořád vyhrávat víc a víc, ale to bych asi nikdy nebyl šťastný. Konec kariéry ještě není v plánu. Nevím, kdy to přijde. Pořád si tuhle jízdu užívám."

A není se co divit. Vždyť letos zažil dost možná vůbec nejpovedenější vstup do sezony, když dokázal vyhrát úvodních sedmnáct zápasů. Negativní výsledek přišel až v nedělním finále Masters v Indian Wells, kde i přes výborný výkon nestačil na Argentince Del Potra.

"Samozřejmě mě to mrzí, že jsem si nechal ujít takovou šanci. Podával jsem za stavu 40-15, většinou tak dobře rozehrané gamy vyhraju, podívejte se na statistiky. Řekl bych, že budu mít úspěšnost nad 90 procent," litoval ztraceného mače.

Přestože k zisku dalšího triumfu chyběl jen kousek, na další pohár si bude muset počkat. "Byl jsem skoro u cíle, a prohrál jsem. To zamrzí, ale nebude to bolet dlouho, čekají nás další turnaje," uvedl. Svému soupeři následně vysekl poklonu. "Juanovi to rozhodně přeji. Byl to skvělý zápas, který měl všechno. I přes neúspěch ve finále hodnotím poslední dva týdny pozitivně," uzavřel.

Jak dlouho ještě budeme moci legendu s přezdívkou "Fed Express" sledovat, není jasné. Buďme každopádně rádi za to, že tu pořád je.