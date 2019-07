Konec v úvodu aneb Wimbledon píše smutnou budoucnost

Garbiñe Muguruzaová, Naomi Ósakaová, Alexander Zverev, Dominic Thiem. První kolo Wimbledonu kosilo favority jednoho po druhém. A v jasném světle se ukázalo, kterak chybí nastupující generace, na jejíž výkony by se dalo spolehnout. Být světová dvojka či pětka a vylétnout v úvodu nejslavnějšího grandslamu v úvodním klání je bohužel fakt, který ukazuje na smutnou budoucnost tohoto krásného sportu.

U žen snad nemá cenu situaci komentovat. Kdo sází na tenis v podání něžného pohlaví, musí být buď velký hazardér, nebo milionář. Není ničím překvapujícím stále se měnící tenisové královna, ani vypadnutí světové jedničky s kvalifikantkou. Někteří variabilitu kvitují, jiní s povzdechem vzpomínají na spolehlivé vládkyně typu Steffi Grafové, Martiny Navrátilové či Sereny Williamsové.

U mužů je situace bolestnější. Z kvarteta dominátorů v podání Rafaela Nadala, Rogera Federera, Novaka Djokoviče a Andyho Murrayho zbyla trojice, skotský hráč je v ústraní. V Austrálii dokonce ukončil kariéru, po operaci se zkouší vrátit právě na Wimbledonu. S jeho kvalitami se klidně může vyšvihnout zpět mezi nejlepší, faktem ovšem je, že čtveřice tenisových stálic stárne. A mladé rakety jsou v nedohlednu.

Jistě, i mistr tesař se někdy utne, bývá to však naprosto výjimečně. Alexander Zverev má obecně problém s grandslamy, k radosti českých fanoušků to byl tenista Jiří Veselý, který favorita ve Wimbledonu vyprovodil v prvním kole. Nutno však dodat, že to nebyla ani tak špatná hra od německého tenisty ruského původu, jako kvalitní výkon českého hráče.

Díky za kvalifikaci

Byla to paradoxně kvalifikace, která hrdinovi úvodního dne Wimbledonu pomohla. Milovaný Londýn, oblíbený povrch, plus tři utkání těsně před tím klíčovým, to Veselému hrálo do karet. "Vlilo mi to novou krev do žil. Nakonec můžu jedině děkovat, že jsem šel do kvalifikace. Tyhle tři zápasy mi strašně pomohly. Teď už mám čtyři výhry po sobě a budu se snažit na to navazovat," komentoval jedno ze svých životních vítězství Veselý.

Zvereva trápí hlava. Osobní potíže nedokázal nechat mimo kurt, po prohře byl naštvaný, frustrovaný, zuřil. "Zhroutil se mi svět," jsou slova současné tenisové pětky, která loni pomýšlela na tenisový trůn. "Člověk, kterého jsem považoval za přítele a s nímž jsem spolupracoval řadu let, dělá vše pro to, aby mě poškodil. Neumíte si představit, co se teď děje. Je to příšerné. Jsem kvůli tomu hodně rozzuřený," připustil dvaadvacetiletý rodák z Hamburku, že v současné době bojuje nejen na kurtu.

"Jsou líní," bědoval Lukáš Rosol nad žalostným stavem mužské české juniorky. On sám se na travnaté kurty Londýna neprobojoval. Po vleklých zdravotních problémech se pln optimismu představil na dvorcích All England Clubu Tomáš Berdych, jenže i on se loučí v úvodním klání, nestačil na Taylora Fritze. Ve formě hrajícímu Američanovi stačily ke skalpu české mužské naděje tři sety.

Na obranu rodáka z Valašského Meziříčí, Berdych už si své odehrál. Několik let patřil do elitní desítky, a přestože nikdy nevyhrál grandslam ani nestanul na vrcholu žebříčku, jeho jméno bylo postrachem těm nejlepším.

Mládí vzad

Po French Open se zdálo, že by se na místo Rafy mohl postupem času probojovat Rakušan Dominic Thiem a aspoň částečně nahradit antukovou genialitu španělského fenoména. Ti dva se spolu střetli ve finále, kde měl jasně navrch Nadal, jenže co naplat, v Paříži je zkrátka králem. Výjimečnost rodák z Mallorcy ukazuje i protože dokáže hrát a vyhrávat i na jiných kurtech, než je jeho oblíbený. Thiem tuto vlastnost zatím neprokazuje, důkazem může být právě vypadnutí v prvním kole Wimbledonu se Samem Querrym.

A do třetice všeho dobrého, nebo spíš v tomto případě zlého. Trio odpadlíků uzavírá světová šestka Stephanos Tsitsipas, nadějný Řek připodobňovaný k Novaku Djokovičovi. Jenže i on se na travnatém londýnském povrchu neudržel déle, než jedno kolo.

Inu, mladíci se od "seniorských" kolegů stále mají co učit. Snad to stihnou, než vládnoucí generace odejde do tenisového důchodu.