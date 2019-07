Konečná pro obhájkyni! Kerberovou vyřadila neznámá Američanka

Německá tenistka Angelique Kerberová vypadla při obhajobě titulu ve Wimbledonu již ve druhém kole. Světová pětka prohrála s Američankou Lauren Davisovou 6:2, 2:6, 1:6.

Davisová, které patří ve světovém žebříčku 95. místo, ale byla v něm už ve třicítce, se dostala do hlavní soutěže po nezdaru v kvalifikaci až jako "lucky loser". Postupem do třetího kola pětadvacetiletá hráčka vyrovnala své grandslamové maximum. Soupeřku z první světové desítky dokázala porazit teprve potřetí.

Kerberovou přehrála díky 45 vítězným úderům, zatímco trojnásobná grandslamová šampionka jich předvedla jen 13. Německým fanouškům tak připravila další šok poté, co světová šestka Alexander Zverev opustil Wimbledon už po prvním zápase a prohře s Jiřím Veselým.

"Tohle absolutně nebyl můj den. Od začátku jsem hrála hrozně, chyběla mi energie, nevím proč. Nezbývá mi, než na to co nejrychleji zapomenout," řekla Kerberová.

"Zápas se zlomil ve druhém setu, když jsem byla měla o brejk víc, vedla 3:2 a odvrátila tři brejkboly. V tu chvíli jsem si řekla: Jsi silná, dokážeš to," uvedla Davisová. Její další soupeřkou bude Španělka Carla Suárezová.

Podobnou blamáž, jaká potkala Kerberovou, odvrátila její loňská soupeřka ve finále a sedminásobná šampionka Wimbledonu Američanka Serena Williamsová. Se slovinskou kvalifikantkou Kajou Juvanovou prohrála první set 2:6, ale po obratu zvítězila 6:2, 6:4.

