Konečně zpět. Kvitová chystá návrat na kurty v Cincinati

Vypadá to nadějně. Petra Kvitová se hlásí návrat na dvorce. Po odhlášení z turnaje v Torontu cílí česká tenistka na následující podnik v Cincinati. Zde bude obhajovat loňské semifinále.

Jakoby si chtěla vzít příklad z kolegy Andy Murrayho. Ten se v pátek rozhodl, že přijme divokou kartu a po více než půl roce se právě v Cincinati představí ve dvouhře. U Kvitové se sice nejedná o tak dlouhou pauzu, ale i tak je její návrat více než potěšující.

Původně se měla ukázat již na právě probíhajícím turnaji v Torontu, ale kvůli správnému doléčení levé ruky se rozhodla, že ho vynechá. Po Roland Garros byla nucena se vzdát prakticky celé travnaté sezony, pouze na Wimbledon se dala dokupy. Nakonec tam uhrála solidní osmifinále.

Není divu, že jí prohánění soupeřek chybělo. "Je to už dlouho, co jsem naposledy sdílela tenisovou fotku," okomentovala příspěvek na svém twitterovém účtu. "Je skvělé být zase v Cincinati," dodala šťastná Kvitová.

Feels like a long time since I last posted a tennis picture!



Great to see you again @CincyTennis 👋😀 pic.twitter.com/K0zzH78v3t